LA RESPETA. Facundo González se tomó unos minutos para hablar sobre el incómodo momento que protagonizó luego que Paloma Fiuza se negara a besarlo en un reto de actuación de “Esto es Guerra”.

Detrás de cámaras, el integrante de “Esto es Guerra” dijo estar tranquilo y que no tiene ningún problema con la decisión de su expareja.

Paloma Fiuza se negó a hacer escena de beso con Facundo Gonzáles

“Son cosas que pasan y Paloma no quiso y se respeta. Por supuesto que hay que ser caballero y aceptar, no hay problema, no se dio, no se pudo dar y ella prefirió que no” , explicó el ‘guerrero’.

En otro momento, el argentino reveló que ellos no sabían que la escena iba a terminar en un apasionado beso, pero no tiene ningún problema por el inesperado incidente. “Pensábamos que la escena no era beso, al final era beso. No se dio, a ella le tocaba darme el beso y no se dio. Tampoco la puedo obligar si se siente incómoda y se le acepta” , puntualizó.

