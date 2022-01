Los integrantes del reality ‘Esto es guerra’ aprovecharon las fiestas de fin de año para viajar y disfrutar de sus vacaciones. Ellos recibieron el Año Nuevo algunos en casa y otros fuera de Lima. Said Palao, Alejandra Baigorria, Mario Irivarren, Korina Rivadeneira, Pancho Rodríguez entre otros guerreros compartieron su celebración con sus miles de seguidores.

Tras una dura temporada del reality donde el equipo de ‘Los guerreros’ ganó la copa, los integrantes del programa están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Mario Irivarren, Korina Rivadeneira, Mario Irivarren, Hugo Garcia pasaron juntos el Año Nuevo en Colán y compartieron fotografías gozando el primer día del 2022.

Mientras que Pancho Rodríguez la pasó en casa con su hija menor quien llegó al Perú para pasar sus vacaciones con su padre. Alejandra Baigorria y Said Palao viajaron a Miami, la empresaria decidió dedicar unas palabras a sus cerca de 4 millones de seguidores por el año que inicia.

“¡¡¡Feliz 2022 para todos!!! ¡¡¡Despido este año feliz con altos y bajos … llena de aprendizajes y mucho amor!!! En este 2021 encontré el amor 🥰 @saidpalao_fit!!! Abrí mi marca @alejandra.baigorria.ropa en 4 ripleys un sueño hecho realidad!!! ¡¡También aprendí a tener paciencia por la rotura de mi tendón!! ¡¡¡¡Quiero agradecer a todos por seguirme y creer en mi en muchos aspectos!!!! ¡¡Espero que este año sea mejor para el país y para cada uno de nosotros!!”, escribió la combatiente.

Karen Dejo también la pasó en casa, pero no se olvidó de sus seguidores y publicó una fotografía con una copa de champán con el siguiente mensaje: “Todo logro comienza con la decisión de intentarlo. Feliz 2022, ¡aquí voy! Nada me detendrá. No olvides el pasado, aprende de él. Te deseo lo mejor. ¡Feliz año Nuevo!”.

Luciana Fuster también viajó a Miami para pasar el 2022, descartando así la posibilidad de un romance con Patricio Parodi, quien celebro el Año Nuevo en su casa con su familia. “Que año tan lleno de aprendizajes y experiencias!! Estoy muy agradecida por todo lo que viví y por cada oportunidad para seguir creciendo 🙌🏻Les deseo un 2022 de pura felicidad, que suelten todo lo que no los deja avanzar y que tengan siempre mucha salud, trabajo y amor”, escribió Fuster en Instagram.

