Israel Dreyfus estuvo de cumpleaños el lunes 22 de agosto; sin embargo la producción de “Esto es guerra” se olvidó de saludar al integrante de “Los Combatientes” en su onomástico. Al respecto, el joven combatiente afirmó que ‘nadie le preguntó' por la celebración.

Hoy martes 23, el programa juvenil comenzó su edición de manera especial para saludar a Dreyfus y le entregó una torta de chocolate.

“La ‘Beba’ cumplió un añito más de vida y ayer se nos pasó, pero nunca es tarde”, expresó el conductor Renzo Schuller al momento de saludar a Israel.

“Ayer fue un día complicado, pero cómo nos vamos olvidar de Israel. Él es lo máximo y súper buena onda”, añadió la presentadora Johanna San Miguel.

Cumpleaños de Israel Dreyfus

Israel Dreyfus no se mostró molesto por el descuido de la producción, pero confesó estar resentido con su amigo Mario Irivarren, quien se olvidó de su cumpleaños, pese a que tienen una década trabajando juntos.

“Gracias por la tortita... nadie me preguntó, uno que otro se acordó. Mario (Irivarren) no se acordó y eso no se lo voy a perdonar porque trabajamos una década juntos”, expresó.