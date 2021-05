Esto es Guerra recordó en su edición del lunes cuando Janick Maceta ingresó por primera vez al reality de América Tv y la felicitaron por su participación en el Miss Universo, donde quedó como segunda virreina, a pesar que era la favorita a ganar el certamen de belleza. Los conductores del programa de competencia la felicitaron y resaltaron la labor y belleza de nuestra soberana.

Janick Maceta ingresó a Esto es Guerra en el 2018, donde permaneció una corta temporada antes de dejarlo todo para seguir su carrera como modelo y miss. En aquella ocasión quisieron relacionarla con Patricio Parodi, pero no pasó a mayores.

AMIGA DE NUEVA MISS UNIVERSO

Janick Maceta quiso poner punto final a los dimes y diretes que se dieron tras la elección de Andrea Meza como la nueva Miss Universo. Nuestra Miss Perú escribió un emotivo texto en sus redes sociales donde agradece a este certamen de belleza el haberla conocido y que desde ya se declara su “amiga para toda la vida”.

“Felicidades belleza! @andreamezamx 🇲🇽 our new @missuniverse ❤️❤️❤️ qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, podrán con este amor? JAMÁS! Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida ❤️Love you with all my heart, im so proud of you 🥺❤️”, escribió Janick Maceta.

Además, nuestra Miss Perú aclaró que “no aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, tod@s merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos”, en clara alusión a los insultos y críticas que recibió la nueva Miss Universo tras el fin del concurso, pues para muchos Janick debió ser la ganadora.

PERUANOS VS. MEXICANOS

En redes sociales se desató una verdadera pelea entre peruanos, latinoamericanos versus los mexicanos, quienes defendieron con todo a su nueva reina, mientras que los demás hicieron viral el hashtag #robo, pues la gran favorita a llevarse la corona era Janick.