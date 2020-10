Las integrantes de ‘Esto es guerra’, Karen Dejo, Michelle Soifer y Paloma Fiuza defendieron el regreso de Rafael Cardozo al reality pese a que el combatiente se retiró del espacio de televisión sin comunicar a la producción y al día siguiente faltó.

Para Karen Dejo él debería regresar porque es muy bueno en su trabajo y recomendó escucharlo antes de enviarlo a zona de reserva.

“Él es muy bueno y responsable en su trabajo, llega temprano, acata todo lo que sucede en el programa… No sé por qué decidió no venir hoy (ayer). No puedo anticiparme como el Tribunal de sacarlo y ponerlo en zona de reserva sin antes haberlo escuchado. (Recomiendo) Primero escucharlo para saber si solo fue un arrebato. Hay una regla fundamental y es que nadie se puede ir del programa en vivo... Él cometió faltas sí pero llevarlo a zona de reserva no sé si sea lo mejor para nosotros los combatientes”, dijo Karen a las cámaras de ‘Estás en todas’.

Mientras que Michelle Soifer señaló que Rafael es una pieza fundamental para el equipo de los Combatiente y dijo que el Tribunal fue muy duro con él.

“Él es mi ‘brother’, no lo aguantaré de vez en cuando pero tengo que defenderlo. Todo el tiempo lo chancan, él es una pieza muy importante en el equipo pero le han dado la espalda. Siento que él viene cargado durante muchos días porque nada de lo que reclama le hacen caso. No puede perder su trabajo, hay varios que deberían volar”, señaló Soifer.

Por su parte, Paloma Fiuza señaló que Rafael Cardozo no tuvo un buen día y que por frustración se fue del programa. Ella aseguró que el combatiente a ‘chancado’ a todo el mundo pero no quieren que le hagan lo mismo. Sin embargo, espera que vuelva al programa.