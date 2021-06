HACEN ACLARACIÓN. Pancho Rodríguez y Facundo González se pronunciaron este jueves luego del desaire que le hicieron a Johanna San Miguel en su regreso a Esto es Guerra. Los chicos reality estaba suspendidos del programa por haber participado en el cumpleaños de Yahaira Plasencia, que terminó en intervención policial, y la popular ‘chata’ tuvo unas duras palabras contra ellos y aseguró que esperaba que no regresen a la competencia.

El pasado martes, ambos competidores volvieron a EEG y en su presentación, evitaron saludar a la conductora, lo que desató una serie de críticas y rumores que apuntaban a una cierta antipatía con ella por su llamada de atención hace algunos meses.

Al respecto, Facundo González explicó que no vio a Johanna San Miguel durante su ingreso y que no tiene nada en su contra. “No me di cuenta en ese momento con la ansiedad y la adrenalina”, dijo el argentino. Asimismo, indicó que llevan una buena relación y que inclusive conversó con ella luego del escándalo de la fiesta de Yahaira. “Cuántos años nos conocemos, trabajamos juntos, creo que está todo bien”, agregó. A pesar de ello, le reclamó en vivo que ‘no estuvo bien’ lo que dijo.

Por su parte, Pancho Rodríguez aseguró que solo saludó a Gian Piero Díaz porque él se le acercó. “Ni siquiera me di cuenta de Johanna, si te incomodó te pido disculpas”, dijo el chileno, aunque reconoció que si guarda cierta incomodidad con al conductora por sus duras palabras.

“Estaba entrando, saludando hacia las cámaras, hacia la gente, pero te soy honesto, tampoco iba ir a abrazarla porque sí hay una incomodidad por el respeto y el cariño que nos tenemos, nos debemos una conversación”, indicó en declaraciones a América Espectáculos.

En ese sentido aseguró que le dolieron mucho las palabras de Johanna San Miguel por su padre, que es fanática del programa y lloró toda la noche por su mal comportamiento. “Me partió el corazón, lo que uno dice con un micrófono es muy poderoso pero igual no la juzgo, simplemente es algo que a mí me incomodó y seguro me afectó más porque yo nunca he estado involucrado en este tipo de situaciónes”, agregó.

JOHANNA SE PRONUNCIA

La conductora de Esto es Guerra utilizó unos segundos del programa para asegurar que si sus compañeros están molestos con ella no tiene ningún problema porque no tiene que agradarles a todos.

“Si es que realmente yo no les agradara a alguno de ellos, yo tampoco tendría ningún problema porque no tengo que gustarle a todo el mundo y no todo el mundo tiene que quererme”, dijo Johanna San Miguel.