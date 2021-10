Peter Fajardo es nominado a ‘Mejor productor’ en los premios Produ 2021 por su trabajo en Esto es guerra

MUY FELIZ. Peter Fajardo fue nominado como ‘Mejor productor de entretenimiento’ por su trabajo al mando del reality Esto es Guerra, en los premios Produ 2021, que reconocen a lo mejor de la industria audiovisual en Iberoamérica.

A través de su cuenta de Instagram, Peter Fajardo expresó su felicidad de estar nominado junto a otros exponentes de realitys internacionales como ‘El cazador’, ¿Jugando con fuego’, ‘El desafío the box’ y ‘¿Quién es la máscara? 2′.

En un breve pronunciamiento, Peter Fajardo dijo sentirse emocionado por este reconcomiendo, aunque es consciente de que puede recibir muchas criticas al respecto.

“Quizás recibiré muchas críticas y haters por lo que pondré, pero los que realmente me conocen saben lo apasionado que soy con mi trabajo y lo mucho que amo hacerlo, por eso me atrevo a colocar esta publicación que me ha emocionado mucho. No saben en verdad cómo me siento, sólo leer esto, Gracias Dios y a mi madre por apoyarme desde que era niño y ya sabía lo que quería hacer en mi vida”, escribió Fajardo en sus redes.



¿QUÉ SON LOS PREMIOS PRODU?

A esta edición los premios Produ 2021 se suman 16 categorías que reconocen a cada arista del ecosistema de la producción, las estrellas y su promoción.

Los ganadores de los Premios PRODU se revelarán en dos galas diferentes: una entrega será el 18 de noviembre, donde se orientará a los ejecutivos de la industria; y la otra será el 1 y 2 de diciembre.

