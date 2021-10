En las últimas horas, Rosángela Espinoza ha recibido el apoyo de todos sus seguidores al haber sido eliminada de Esto es Guerra, por la decisión de sus propios compañeros. La ‘chica selfie’ no se habría ido en los mejores términos del reality y hoy arremete.

Mediante su cuenta de Instagram, Rosángela reveló que la producción de Esto es Guerra le pidió que, tras ser eliminada, se quedara para que grabe sus últimos capítulos en ‘La Academia’, serie que estrenó hace poco el reality juvenil.

La respuesta de la modelo habría sorprendido a todo el equipo, pues la polémica chica reality se negó a quedarse para sus últimas grabaciones. Según dijo, porque ya la eliminaron y además no le pagarán por eso.

“Ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba. Disculpa, si ya estoy eliminada. Pero si me pagas por mi trabajo grabo esa secuencia que falta y me quedo. Para eso no pagan nada extra a nadie, en fin, no me quedé”, sentenció.

MADRE DE ROSÁNGELA ‘SACA LAS GARRAS’

Blanca López, madre de la popular Rosángela Espinoza, cuestionó duramente a Esto es Guerra por haber eliminado a su hija. Además, arremetió contra Elías Montalvo, quien fue amigo cercana de la ‘chica selfie’, por no haberla salvado.

“Fueron cuatro años y no siempre iba a seguir como guerrera. Gracias a Dios saliste de ese bodrio, favor que te hicieron”, arremetió con el programa de reality.

“Ahora que pague Elías la plata del premio que se quedó con los 10 mil soles o se repartió con Peter. No sabe lo tranqui que me siento, pero van a tener primicias jaja”, dijo en referencia a la competencia de TikTok que ganó su hija con Elías anterioramente.