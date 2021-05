Rosángela Espinoza se pronunció este sábado en Estás en Todas sobre su inesperado regreso a Esto es Guerra, luego de enfrentarse al Tribunal del programa en un picante intercambio de palabras.

“No era para tanto, una votación... si me estás trayendo es gracias al público”, indicó la ‘chica selfie’. “Tal vez tenía muchas cosas guardadas y pensé que era el momento pero obviamente acepto mi error y no fue la forma, pero eso de que no van a encontrar a otra Rous como yo, es verdad”, dijo sobre su enfrentamiento.

En ese sentido, indicó que no considera que las maneras de suspenderla hayan sido las adecuadas. “Para mí, suspensión indefinida es ‘adiós’ ‘chau’, creo que es la forma elegante de decir que estás retirada”, explicó sobre por qué dijo que nunca más voltería al reality.

LE CONTESTA A MELISSA Y DUCELIA

Rosángela Espinoza también aprovechó el momento para contestarle a Melissa Loza, quien la calificó de soberbia. “No somos amigas, no me conoces”, dijo Rous. “Por esa discusión que tuve con el Tribunal ya me van a calificar como soberbia, que me falta humildad, no pues, estamos mal”, agregó.

Asimismo, aseguró que quiere llevar la fiesta en paz con Ducelia Echevarría pero que ella le volteó la cara cuando se le acercó a hablarle. “Pésimo, no voy a rebajarme a ese nivel”, indicó.

