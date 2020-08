Said Palao reconoció que es Alejandra Baigorria es su persona favorita de Esto es Guerra, aunque dejó en claro que actualmente no tiene pareja, ello durante una entrevista al lado de su hermano Austin, para Estás en Todas de América.

Fue en la secuencia Las Esferas de la Verdad, que los hermanos Palao respondieron a una serie de interrogantes sobre su infancia, sus carreras y sus planes para el futuro.

Cuándo le preguntaron quién era su persona favorita de Esto es Guerra, Said lo pensó unos segundos; pero después reconoció que es ‘La Barbie de Gamarra’ Alejandra Baigorria. “Para mí sería Alejandra”, afirmó.

Y cuando le preguntaron si se veía formalizando con la empresaria, dijo que eso se verá con el tiempo. “Imagínate que yo quiera algo formal con ella y ella no quiera”, manifestó.

SAID PALAO: “NO TENGO PAREJA”

Minutos antes, Said fue consultado sobre cómo se ve de acá a diez años. “¿Con pareja?, no lo sé porque aún no tengo pareja, pero me gustaría formar una familia, creo que todo el mundo anhela eso. Yo tengo una hijita, yo tengo que velar por ella, entonces en diez años me veo compartiendo logros con mi hijita, tratando que todos sus sueños se cumplan”, manifestó

En tanto cuando a Austin le preguntaron por su persona favorito de Esto es Guerra, afirmó que ha tenido una persona favorita, ‘pero ahora como no estoy yendo, no sé si seguirá siendo mi persona favorita'.

