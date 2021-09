Samu deja entrever que ‘La Academia’ de EEG llegaría a su fin: “Hubo escenas de besos en horario familiar”

El primer capítulo de ‘La Academia’ de Esto es Guerra se emitió minutos antes que Elías Montalvo sufriera un terrible accidente al caer al vacío, sin embargo, el periodista de espectáculos Samuel Suárez dejó entrever que la serie desaparecería.

Luego que la serie del reality juvenil, que imitaba a Élite, sonara con fuerza tras el apasionado beso de Luciana Fuster y Patricio Parodi, más capítulos ya no saldrían a la luz. El popular ‘Samu’ de Instarándula dijo lo siguiente

“Dicen por ahí que ¿Ya no habría más Academia? ¿Será verdad eso?, bueno, ojalá que no porque no creo que hayan llamado a una María Pía, a una Milett, para que no haya más grabaciones de La Academia”, sostuvo.

Según señaló en su portal de farándula, a los directivos de Esto es Guerra no les habría parecido los besos tan intensos que se emitieron en el primer capítulo y que esa sería la razón por la que la serie ya no seguiría.

“No les habría gustado mucho el primer capítulo donde hubo escenas de besos en horario familiar, escenas que eran muy fuertes comparadas algunas hasta con Élite y que han dicho eso ya no van más. ¿Será verdad? ¿Qué pasará con la academia? ¿Seguirán las grabaciones? ¿Se congelarán? ¿Milett tuvo su debut y despedida?”, remarcó Samuel.

LUCIANA HABLA SOBRE BESO CON PATRICIO

Pese al apasionado beso que se dieron en ‘La Academia’ de Esto es Guerra, Luciana Fuster volvió a dejar en claro que no existe un romance con Patricio Parodi. La influencer arremetió contra programas de espectáculo que dejan entrever una posible relación sentimental.

“Con alguien del programa no tengo nada, eso está clarísimo, es más, voy a jalar a Pancho a su casa... Las verdades son cuando uno las cuenta, no cuando el resto quiere interpretar lo que sea, entonces estoy tranquila, a pesar de lo que dicen”, dijo.