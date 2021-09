SE BURLAN. Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron dejar de comentar el estreno de la competencia entre Esto es Guerra Perú y Guerreros 2021 en México, la misma que coronoró a los mexicanos como ganadores de este primer encuentro.

“Eso ya no fue derrota, eso fue una humillación de parte de Esto es Guerra México a los guerreros peruanos... les dieron con palo”, dijo la conductora de Amor y Fuego. “Fueron a hacer el ridículo”, arremetió el popular Peluchín.

Gigi aseguró que el desempeño de los peruanos fue mucho peor de lo que imaginaban. “Fue peor de lo que pensábamos. Mossul nos dijo que les iba a ir mal, pero no tanto”, expresó la conductora.

Rodrigo González recordó que les dio el beneficio de la duda ayer pero que terminaron decepcionándolo. “Yo he tratado de ver el lado positivo... ¿qué tiene que ver la edad? ellos tienen mucho tiempo compitiendo, en algunas cosas es más maña... retiro lo dicho, cuando queremos pensar bien de ellos, siempre decepcionan, no ha sido la excepción”, indicó.

Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron la derrota de los chicos de Esto es Guerra frente al equipo de Guerreros 2021. Recordaron que Mossul pronosticó su fracaso.

MOSSUL PREDIJO LA DERROTA

Mossul estuvo este lunes en Amor y Fuego, tras la lluvia de críticas que le cayó luego de ser captado en una fiesta sin mascarilla, y dio sus predicciones para el encuentro que sostuvieron EEG Perú y Guerreros México la noche de ayer.

“El día de ayer he hecho una sesión para poder visualizar. Para lo que es la competencia sale la carta del dominio para México. Veo al equipo mexicano ganando, les sale la carta de la fuerza, les voltean la tortilla a todo esto que se estaba transformando en algo bonito para el equipo peruano, pero no, yo veo acá que los ‘Guerreros México’ ganan en esta competencia”, dijo el psíquico.

Asimismo, indicó que sus cartan le muestran que cuatro competidores peruanos no darán la talla para enfrentarse a los chicos reality aztecas. “Son dos hombres y dos mujeres, les va ir mal”, auguró Mossul.

En ese momento, Gigi Mitre le consultó por Pancho Rodríguez, Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes viajaron a México para competir. “A Pancho le sale la carta del colgado, no lo veo que esté jugando bien. A Alejandra le sale la carta del diablo, yo veo que ella tiene mucha negatividad y algunos problemas que la están bajoneando. Said va intentar hacer muchas cosas pero no le sale como esperaba, está con toda la actitud pero no le van a salir los juegos como esperaba”, dijo el vidente.

Finalmente, con respecto a Nicola Porcella, quien está en Guerreros México, aseguró que le salía la carta de la fatiga. “Parece que se va sentir un poco incómodo por la presencia de sus coleguitas”, dijo Mossul.

