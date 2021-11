Esto es Guerra se prepara para enfrentar a Guerreros Puerto Rico, esta vez en condición de local y previo a este enfrentamiento se han generado una serie de dimes y diretes entre los conductores de ambos programas, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz de Perú, contra Diane Ferrer y José Figueroa de ‘La isla del Encanto’. Por eso en esta nota te vamos a contar como surgió esta rivalidad, que cada vez ‘se calienta más’ con el esperado inicio de este mano a mano entre el popular reality en sus versiones peruanas y de la isla.

Aunque recordemos que una delegación de Esto es Guerra acudió a Puerto Rico, liderada por Nicola Porcella; el enfrentamiento entre los conductores no comenzó sino hasta después de la participación del equipo peruano en Guerreros México.

“CONVIRTIERON A ESTO ES GUERRA EN CEBICHE”

Resulta que tras la apabullante derrota de Esto es Guerra en tierras aztecas, Diane Ferrer y José Figueroa se pronunciaron sobre esta situación recordando que el equipo peruano también cayó en Puerto Rico y consideraron que en su visita a México ‘los hicieron cebiche’.

“Con toda la selección, estaba hasta súper Hugo (quien tuvo un desempeño aceptable en su visita a Puerto Rico), los convirtieron, ¿sabe en qué? ¡En ceviche!. Con limoncito, qué rico”, manifestó José.

Este comentario motivó la molestia de ‘La mamá Leona’ Johanna San Miguel, quien no dudó en responderle a los conductores de Guerreros Puerto Rico. “Si ustedes existen es por nosotros... Como dicen que nos hicieron cevichito. Vamos invitar a los chicos de Puerto Rico, que vengan doce participantes para que prueben nuestro rico ceviche para que sepan cómo pica”, manifestó iracunda.

En tanto Gian Piero Díaz calificó a Figueroa ‘como cabeza dedo o de rodilla, porque no conocía su nombre’.

Conductora de Esto es Guerra tuvo fuertes palabras contra Jose, el conductor de la versión puertoriqueña del programa de competencia. “Acá te esperamos con todo el corazón para que veas lo educada que soy”, dijo la ‘chata’.

GUERREROS PUERTO RICO ACEPTÓ EL DESAFÍO DE ESTO ES GUERRA

Ante la declaración de San Miguel, Guerreros Puerto Rico no dudó en aceptar el desafío peruano. “Johanna y Gian Piero, tengo que decirles que evidentemente nosotros tenemos muy buena educación porque sí sabemos su nombre. La forma de expresarse es muy baja. Usted nos quiere, usted nos va a tener”, manifestó José.

“Nosotros no nos quejamos, nosotros no lloramos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos ejecutar”, agregó el conductor.

FIGUEROA LLAMA ‘MUMM-RA’ A JOHANNA SAN MIGUEL Y ‘BUFÓN’ A GIAN PIERO DÍAZ

Pero eso no fue todo, ante los insultos de Johanna y Gian Piero, Figueroa no dudó en devolverles los ataques: “(A Johanna) ya que llevas tanto tiempo en televisión, me permito decirte Mumm-Ra, que es una momia (de la serie Thundercast)”, manifestó, mientras que a Gian Piero lo llamó ‘bufón’

POLÉMICA POR REFUERZOS DE GUERREROS MÉXICO

Confirmada la fecha del enfrentamiento entre Esto es Guerra y Guerreros Puerto Rico en Lima, una noticia sorprendió a los conductores boricuas y también al público peruano. Los argentinos Azul Granton y Matías Ochoa de Guerreros México, se sumaron a las filas del programa peruano.

Al respecto, Diane Ferrer manifestó que el equipo peruano estaba cayendo en la desesperación. “Competidores que eran parte de la selección de México y le ganó a Perú, ahora ellos lo reclutan, eso se llama desesperación y apretar el botón del pánico”, manifestó.

Por su parte José Figueroa afirmó que ellos no van a reclutar a nadie, porque están seguros de sus competidores. Con todo esto, todo quedó listo para el enfrentamiento entre Esto es Guerra y Guerreros Puerto Rico este lunes desde las 8 de la noche.

