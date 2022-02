QUEDARON AL DESCUBIERTO. Esto es Guerra estrena este lunes su nueva temporada edición 10 años, sin embargo, el portal Instarándula ha compartido imágenes de lo que sería la grabación del programa. Desde la playa Agua Dulce, usuarios captaron el escenario del reality y escucharon las voces del conocido tribunal. ¿Programa grabado?

En las imágenes publicadas por el popular Samuel Suárez se observa un gigantesco escenario con los logos ya conocidos de ‘Esto es Guerra’. Además, otro detalle llamó la atención y fue la voz del tribunal quien anunciaba la presencia de Yahaira Plasencia.

“¿Yahaira Plasencia presentada ayer en Agua Dulce? No se les ocurrió que la gente tiene celulares, no entiendo nada. Sigo pensando que es despiste, no los creo tan zanahorias”, escribió Samuel Suárez.

Al respecto, el periodista de espectáculos remarcó que la estrategia de grabar el primer programa habría sido una mala idea. Según dijo, no cree capaz a Peter Fajardo de hacer esto pues sería muy evidente al ser Agua Dulce un lugar público.

“Yo creo que Peter Fajardo y la mancha son unos cerebros televisivos increíbles porque por algo tienen el éxito que tiene y no pues, no van a estar presentando sus conductores y sobre todo cuando no es un espacio cerrado sino es público”, señaló.

¿Esto es Guerra grabó su primer programa? Yahaira Plasencia fue presentada como chica reality

“Desde ayer estoy soltando imágenes de las grabaciones en Agua Ducle, yo dije, sinceramente yo no creo que estén grabando el programa. No creo que sean tan inocentes de ponerse a gritar en todo Agua Dulce los nombres de sus bombas sabiendo que hay mucha gente que transita”, agregó.

POSIBLES JALES DE EEG

En el video promocional de ‘Esto es Guerra: 10 años’ se puede observar cómo los ‘guerreros’ históricos como Jazmín Pinedo, Sully Sáenz, Gino Pesaressi, Yaco Eskenazi, Cachaza y Natalie Vértiz revisan varios sobres y conversan a qué personajes pueden convocar para esta nueva temporada, entre los que resaltan el nombre de Rosángela Espinoza, Bruno Agostini, Anthony Aranda, Melissa Paredes entre otros.