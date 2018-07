Esto es Guerra: Christian Domínguez llamó 'payasa' a Michelle Soifer y se desató tremenda bronca en el reality | VIDEO

El equipo de los 'retadores' están cada vez más desunidos y hoy lo demostraron luego que Christian Domínguez se cansó de la actitud de Michelle Soifer y la calificó de 'payasa' por perder los puntos de un juego que ellos necesitaban en 'Esto es Guerra' . La popular 'michi' no se quedó callada y se armó una tremenda pelea en el set del reality de América Tv.



Todo se inició luego que Michelle Soifer decidió no subir a la rampa y se dejara caer permitiendo que los guerreros se adelantaran en su puntuación en 'Esto es Guerra' . Esta situación hizo enojar a Christian Domínguez le llamó la atención severamente.

"Michelle déjate de payasadas. Cómo vas, en plena competencia, voltearte, sonreír a la cámara. Estabas ganando y si no puedes déjate caer, pero golpearte y sonreír como si esto fuera algo lúdico, no puede ser pues", dijo muy molesto Christian Domínguez .



Esta llamada de atención no le gustó para nada a Michelle Soifer , quien de inmediato puso en su sitio a Christian Domínguez . "Que sea la última vez que tu me dices que yo haga payasadas. Yo te respeto, pero a mí tu no me vas a hablar como te de la gana. A mí se me respeta. Qué quieres, que sonría o ponga mi cara de pot...", agregó la guerrera sorprendiendo hasta a la misma Maria Pía Copello.

Christian Domínguez inmediatamente le respondió: "si no te gusta lo que te digo es tu problema... Es una payasada, una falta de respeto al equipo, al público. Aquí nos partimos el alma. Aquí siempre te damos el apoyo, nunca te criticamos".



Finalmente, todos los del equipo de los retadores en 'Esto es Guerra' apoyaron a Christian Domínguez y esto hizo que Michelle Soifer se negara a jugar nuevamente.