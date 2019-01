Fabio Agostini sobre Nicola Porcella: "Se hace amigo tuyo y por detrás se come todo lo que puede" | ENTREVISTA

Con la pierna en alto. Fabio Agostini volvió a ‘Esto es guerra’ y afirmó que Nicola Porcella ‘no existe’. Como se recuerda, el ‘galáctico’ dejó entrever que Porcella tuvo algo con su expareja Mayra Goñi y que incluso se lo contó a sus amigos.

Tú dijiste que Nicola se te ‘había caído’...

​Se cayó de un edificio él solo. No solo conmigo, lo mismo que me hizo a mí lo hizo con otro compañero de trabajo aquí, pero mejor no lo nombro.

Reiteras que no le presentarías a ninguna enamorada...

​No, nada con él... ya sé la clase de persona que es.

¿Y cómo es la relación ahora con Nicola?

No, él no existe para mí.

Cuando te presentaron en el programa él se salió del set

​Sí, me dijeron que salió del estudio, no sé, es un acto de cobardía que tiene, se sentiría culpable por algo o tiene vergüenza en su interior, que tiene que abandonar el set.

En algún momento van a tener que conversar o enfrentarse...

​No, ya conversé con él lo que tenía que conversar en su momento y él sabe la clase de persona que es... es más que un ‘caradura’.

¿Qué concepto tienes de él?

No lo voy a decir porque es muy fuerte, pero ya me he dado cuenta de que es falso, que no le puedes contar nada. Es un chico que no respeta nada, que es muy falso, se hace aquí el amigo tuyo y por detrás se come todo lo que puede, encima lo viene contando como chiste...

¿Has conversado con Mayra?

No hablo con Mayra, ya fue también, se terminó. Me hizo un favor Nicola, miren la clase de personas que son los dos.