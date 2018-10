Hace algunas semanas, los amigos de Ignacio Baladán echaron al uruguayo al revelar que mantenía unas saliditas con una chiclayana y, que incluso, ya serían pareja. Se trata de Valery Merino, una joven con la que el participante de Esto Es Guerra ya mantuvo una relación hace tres años aproximadamente.

Pero ahora la situación se complica para la modelo, quien fue acusada y denunciada por agresión por otra señorita durante una fiesta en una discoteca el último fin de semana. Según Tania Peralta, la presunta agraviada, Valery Merino le tiró un puñete tras una discusión.

De acuerdo a una publicación en Facebook, Tania Peralta acusó a Valery Merino de agresión y mostró imágenes del video de seguridad del local. En el material difundido, la supuesta pareja de Ignacio Baladán aparece bailando frenéticamente con unas amigas y termina empujando a todos en su paso.

Entre esas personas se encontraba Tania Peralta, quien no dudó en hacerle el reclamo. Sin embargo, como se ve en las imágenes, Valery Merino la jalonea y le da la espalda. Cuando la otra joven le hace el reclamo, la modelo no dudó en tirarle un manotazo con la mano, causando que la chica reaccione y le jale el cabello.

Según el relato de Tania Peralta, una de las amigas de Valery Merino se acerca a ella para hablar con ella y justificarla porque, presuntamente, habría estado borracha. Mientras ellas hablaban, la modelo se alejó, le dijo algo a otra de sus amistades, y regresó frente a la denunciante.

Tania Peralta hace denuncia de agresión contra saliente de Ignacio Baladán

Para sorpresa de todos, Valery Merino le tiró un puñete en la cara a Tania Peralta y luego se aleja para seguir bailando. En las imágenes no queda claro si el joven de casaca roja que la acompaña es Ignacio Baladán.

"VALERY vuelve a acercarse sin ningún motivo solo para tirarme un puñete en la cara que me causo un corte en la nariz, mucho sangrado, la tengo inflamada y tengo moretones. Luego, mismo loquita, continua bailando como si eso fuera lo más normal. Quiero repetir que no tengo idea de quién es y jamás la he visto en mi vida, y mucho menos entiendo su comportamiento", escribió Tania Peralta en Facebook.

Ante esta fuerte acusación, Valery Merino salió a defenderse vía sus redes sociales. La chiclayana aceptó que sí tiró el puñete a la otra chica en la discoteca, pero se justificó diciendo que todo lo inició la joven.

"Todo empezó cuando ella me jaloneó la casaca y me decía que me largara a bailar a otro lado. Claramente se ve en el video donde le digo 'suéltame' y ella sigue insistiendo y yo le empujo la cara", escribió la saliente de Ignacio Baladán en su Instagram.

Valery Merino se defiende

Ante esta declaración, una amiga de Tania Peralta, reveló que Valery Merino llamó a la agraviada para ofrecerle disculpas por la situación casi entre lágrimas.

"Una persona agredida no se disculpa con su agresora ¿O acaso sólo querías que Tania quite los videos y las publicaciones?", le increpa Cristina Dubrovina, amiga de Tania Peralta en su cuenta Instagram.