'Pitillo' califica de 'estafa' el circo de Esto Es Guerra: "No es un show familiar"

Hugo Muñoz, mejor conocido como el payaso ‘Pitillo’, criticó que ‘Esto es guerra’ esté preparando un espectáculo circense.

“Todos tienen la libertad de hacer circo, yo no comparto ese punto de vista, lo considero una estafa, no es un show familiar. No creo que haya maldad, al final ellos dan la cara, pero quienes tienen la culpa son los empresarios”, sostuvo ‘ Pitillo’.

El popular payaso invitó a disfrutar de su ‘Circo de la Alegría’, ubicado en el Jockey Plaza.“Tengo 40 años de vida artística y he traído un gran espectáculo internacional para disfrutar en familia”, acotó Pitillo.

(D.B)