Roger del Águila reveló que rechazó varias veces la conducción de Esto es Guerra porque "no representan" al Perú

El conductor Roger del Águila indicó que lo despidieron del desaparecido programa 'Dos sapos y una reina', de América Televisión, porque se negó a reemplazar a Mathías Brivio en la conducción de Esto es Guerra.

En entrevista con el programa 'Andrea al mediodía' transmitido por ATV, Roger del Águila indicó que le generó un disgusto el tema de los realities como Esto es Guerra.



"La televisión no tiene que educar, se tiene que entretener pero yo sentía que esos chicos en cierta forma, no representaban al Perú., y yo no quería ser partícipe de eso. ¿Por qué no había un chico de Puno, de Iquitos?, ¿Por qué todos son de un sólo perfil?. Yo no voy con eso", dijo Roger del Águila sobre Esto es Guerra.



Para Roger del Águila, diferentes chicos inteligentes de las zonas de Perú deberían tener la oportunidad de participar en Esto es Guerra.



"Todo lo que se hace es para mejorar, no es para destruir. Dicen que la televisión es una basura, la televisión es un reflejo de lo que somos, entonces, ¿Todos somo una basura?, no es así", concluyó Roger del Águila.