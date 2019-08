Tula manda a callar a Rosángela Espinoza y ella le contesta con todo: "¿La humildad donde está?"

¡No la soportó! Tula Rodríguez no toleró que Rosángela Espinoza estuviera hablando mientras ella daba un consejo durante la presentación de 'Divas' de Esto es Guerra y la mandó a callar de abrupta manera.



La conductora estaba explicando que tiene casi 25 años de trayectoria en la televisión cuando escuchó que la 'chica selfie' hablaba a unos pasos de ella. "¿Qué has dicho Rosángela? Están hablando de mí. Cállate cuando la otra persona está hablando", le dijo muy fastidiada.

"Para ser artista tenemos que escuchar lo que está hablando la otra parte. Es acción/reacción. No puede haber dos reacciones a la vez. Silencio mi amor", dijo Tula Rodríguez al ser interrumpida por Rosángela Espinoza.

Tras el programa, la 'chica selfie' se mostró indignada con la actitud de la conductora. "Los nervios, no sé qué le pasó. Ella pide educación pero nada que ver. 'Te voy a enseñar a respetar', o sea, se contradice. Yo estoy tranquila porque no he hecho nada", dijo para América Espectáculos.

Rosángela aceptó que si conversó mientras ella hablaba pero que si la va callar a ella tendrían que hacerlo con todo el mundo. "Teniendo 25 años de trayectoria hace eso. O sea que la tele no le ha enseñado a respetar. ¿La humildad dónde está?", agregó.

Finalmente, la chica selfie contó que estuvo esperando que Tula Rodríguez le ofreciera disculpas pero que jamás se le acercó. "Nada hasta el día de hoy. No un mensaje y tiene mi Instagram ah. La voy a dejar de seguir", indicó.