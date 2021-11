Estrella Torres contó que su pareja, el modelo Kevin Salas, se molestó un poco porque le envió un mensaje de cumpleaños a su expareja Tommy Portugal en las redes sociales, y desde ahora tratará de mantener en privado su amistad con el cantante.

”Sí, me pasé un poquito (con el mensaje), hay un cariño y no le veo nada de malo, pero a partir de ahora tengo que desligarme de ese tipo de cosas, porque de hecho hay un respeto a mi nueva pareja. (Kevin) se molestó un poquito, pero no pasa nada, lo bueno es que él es ‘tranqui’ y comprensivo”, dijo Torres.

”Quiero desligarme, no de la amistad, la amistad (con Tommy) sigue, eso no va a cambiar para nada, sino cómo ‘hacer cosas públicas y guardármelas para mí’. Justamente era el cumpleaños de mi hermana, quería unirlo todo en un solo mensaje, no lo vi con una mala intención”, explicó.

ESTRELLA HABLÓ DE SU PARTICIPACIÓN EN ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

De otro lado, Estrella contó que se sintió mal la semana pasada, pues muchos usuarios la comenzaron a atacar en las redes sociales por mandar a sentencia a Ruby Palomino en ‘El artista del año’.

”Ya estoy con un peso menos de encima. Me sentí mal cuando terminó el programa, no soy de palo, soy una persona normal que también es frágil, sabía lo que se me iba a venir, me bajoneó bastante, pero tenía que apechugar lo que hice”, afirmó.

Asimismo, señaló que es un sueño participar en el programa de Gisela Valcárcel y mostrará lo mejor de su talento , pues le prometió a su familia ganar la copa.

”Mi estrategia es darlo todo en la pista, sacar mi mejor versión. Ahora hay una sentencia triple, está bien reñida, pero es una competencia y que gane el mejor”, finalizó.