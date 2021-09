La cantante Estrella Torres cuenta que pasó por momentos difíciles al poner fin a su relación, después de 7 años, con Tommy Portugal, pero ahora tienen una bonita amistad y se guardan cariño.

Estrella te vi en el programa ‘Mujeres al mando’ e ingresaste bailando ‘Soy soltera y hago lo que quiero’.

Hay que ser feliz siempre, estando o no en una relación.

Comentaste que hubo dolor cuando terminaron la relación con Tommy, pero ahora se llevan bien.

Siempre nos hemos llevado bien, solo que al terminar una relación siempre duele, al menos al inicio. Ahora cada quien estamos dedicándonos al cien por ciento a nuestras carreras y con una bonita amistad.

Eso habla de una madurez en su relación.

Así es. Nuestra relación fue muy madura, él es una persona muy buena y se ha portado muy bien conmigo, así que seguimos adelante con nuestros proyectos musicales.

Se siguen viendo...

Sí, claro. Nos seguirán viendo juntos porque a veces nos contratan para los mismos eventos.

Obviamente siempre va a quedar el cariño, hasta tienes las fotos que se tomaron juntos en tu departamento.

Ja, ja, ja siempre quedan lindos recuerdos.

Ahora que estás soltera, ¿tendrás más pretendientes?

Ja, ja, ja no me he fijado en eso, quiero darme un tiempo para mí, hacer cosas que me quedan pendiente.

Una de las cosas que está pendiente, es tu lanzamiento como solista.

Así es, ya grabé los videoclips oficiales y estoy ansiosa por la fecha de lanzamiento. Le voy a dar con todo.

Estrella Torres: “Me abrí de Puro sentimiento por mi proyecto como solista”

La cantante Estrella Torres afirmó que le desea lo mejor a Pamela Franco, quien sería el nuevo jale de ‘Puro sentimiento’, y aclara que se alejó de la agrupación por su proyecto como solista.

“Si Pamela ingresa que chévere, está bien. ‘Puro sentimiento’ es uno de los grupos más grandes de cumbia femenina y la verdad siempre les desearé lo mejor. A todas las chicas que ingresen siempre les desearé los mayores éxitos”, dijo Estrella.

Se dice que decidiste alejarte del grupo por el ingreso de Pamela.

Eso no es cierto, la gente es mal hablada. Yo me abrí por mis proyectos personales de solista, es más hemos quedado en excelentes términos con el grupo porque me quieren y me consideran, como yo a ellos.

Ya estás lista para tu lanzamiento como solista...

Ya falta poquísimo. Dios mediante por la quincena de septiembre se viene una canción muy hermosa, sé que mucha gente se identificará con la letra. También lanzaremos un video espectacular.

Contaste que tu nuevo tema será una cumbia.

Sí, porque mi público me conoce en este género y la cumbia es lo mío.