La cantante Estrella Torres se siente un poco apenada porque fue ‘falsa alarma’ su embarazo.

Estrella, comentaste en el programa de Adriana Quevedo que tenías un retraso, que posiblemente estabas embarazada e incluso que ya tenías el nombre del bebé…

Lo que pasa es que estuvo una vidente que me dijo que este año me convertiría en mamá y estaba emocionada, pero hoy (ayer) ya quedó descartado porque se regularizó mi periodo, así que no fue necesario hacerme una prueba de embarazo.

¿Te gustaría ser mamá este año?

Si se da, bacán, pero está bien difícil por la situación que estamos pasando por la cuarentena. Hay que guardar pan para mayo.

Sobre todo porque Tommy Portugal y tú se han visto afectados por pertenecer al rubro de artistas…

Así es. Estamos bastante golpeados, quizá Dios no quiera que todavía sea mamá, quizá se dé más adelante. Tommy y yo estamos preocupados por el trabajo que no hay.

Quizá para el próximo año se dé el matrimonio y la llegada del bebé…

Claro. Sería muy feliz, en 10 días cumplo 7 años con Tommy y estamos contentos.

TOMMY: NO FUE ‘PRIVADITO’

En tanto, Tommy Portugal negó haber realizado un ‘privadito’, a raíz de las imágenes que difundió el portal ‘Instarándula’, donde se ve al artista cantando en una fiesta y sin usar mascarilla.

“No era un ‘privadito’, estaba en casa de un amigo, éramos solo seis personas, estábamos en un lugar abierto y distanciados. Solo fui a devolver un favor a un amigo”, manifestó Portugal.