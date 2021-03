La cantante Estrella Torres está feliz de ser parte del programa ‘Yo Soy, Grandes Batallas’ y dijo que se esforzará al máximo para llevarse la copa con el imitador de ‘Dyango’ (Jairo Tafur).

“Estoy muy contenta por la oportunidad que me brindó el programa. Y sí es una gran responsabilidad porque hay grandes talentos, pero tampoco me quedo atrás , se me dio la oportunidad y estoy dispuesta a todo”, dijo Estrella.

Tu haces dúo con el imitador de ‘Dyango’.

Así es, y me estoy esforzando al máximo porque tengo que dar la talla.

MÁS INFORMACIÓN : Tommy Portugal cumplió siete años de relación con cantante Estrella Torres

‘Dyango’ fue el ganador de el primer programa de ‘Yo soy, Grandes Batallas’, ¿es una responsabilidad para ti?

Sí, pero es mi oportunidad de demostrar al público que no solo canto cumbia, que también me defiendo en los demás géneros.

Y qué tal la ‘química’ con Jairo Tafur. El es romántico, tú cantas cumbia .. a lo mejor por ahí hacen algo de cumbia.

Sí, lo hemos conversado. La idea es hacer música juntos.

Estrella Torres hace dúo con imitador de 'Dyango'

El sábado pasado competiste contra Tommy Portugal y lo eliminaste.

Nosotros no sabíamos nada, nos dijeron cinco minutos antes de la ‘batalla’. Fue una competencia muy dura porque tenía que dar todo de mí.

Bueno, así es el show...

Así es , lo importante es que la pasamos bien y ya no creo que nos toque competir de nuevo.

Y si Tommy ganaba, ¿dormía en el sillón?

Ja,ja,ja ...sí, de todas maneras.

ESTRELLA SE ALEJA DE TOMMY

Estrella Torres contó que , durante la pandemia, estuvo distanciada de su novio Tommy Portugal, pero no porque tengan una crisis en su relación, sino que ella estuvo pasando la cuarentena en el norte con su familia.

“No estoy en Lima. Yo me encuentro lejos, en el norte, pasando la cuarentena con mi mamá. Me agarró aquí y me quedo hasta que termine, que esperemos sea a fines de este mes”, dijo la cantante de ‘Puro sentimiento’.

Asimismo, la cantante afirmó que extrañaba a su novio, pero mantenían constante comunicación por video llamada.