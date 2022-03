¿LO DICE LA LEY? La reaparición del padre de Ethel Pozo causó una nueva polémica en la vida de Gisela Valcárcel. Jorge Pozo pidió apoyo a la ‘señito’ y su hija debido a que tiene un tumor y no tiene cómo sustentar sus gastos económicos. Sin embargo, ambas le han dado la espalda, pues nunca asumió su rol de papá.

En la red social de TikTok, el abogado Frank Acevedo se volvió viral luego que explicara lo que dice el artículo N° 474 del Código Civil, respecto a que los hijos mayores deben brindar una pensión de alimentos a los padres en caso estos tengan necesidad económica.

“En un contexto normal, si tu madre o padre están con vida, estás obligado a obedecer, honrar y respetar a tus padres. Si son ancianos y no pueden valerse por sí mismos, estás obligado por ley a prestarles alimentos. Si tu padre o madre están enfermos debes socorrerlos, si su pensión de jubilación no le alcanza debes asistirlos económicamente. Si no tienen un techo donde vivir, deben vivir bajo el tuyo. Así ellos no lo hubieran hecho contigo”, añadió

Además, señaló que el Juzgado no tomará una decisión tomando en cuenta si fue un buen padre o madre. Esto en referencia a Ethel Pozo, quien ha argumentado en más de una ocasión que su madre Gisela Valcárcel la crió sola.

“ Un juez no va a juzgar si fue buen o mal padre o madre, el juez va a corroborar el estado de necesidad del progenitor, nada más. Y si como hijo, te negaste a pasarle alimento a tus padres estando obligado por mandato judicial, y tu padre o madre o muere, la pena de cárcel puede ser de hasta 6 años”, precisó.

Abogado asegura que Ethel Pozo debe darle pensión a su papá: "No se juzgará si fue mal padre"

ETHEL POZO RESPONDE A SU PADRE

En entrevista a Trome, Ethel Pozo agradeció a Magaly Medina por su solidaridad al no darle tribuna a su padre Jorge Pozo, quien buscó en febrero a la ‘Urraca’ para contar su historia con Gisela Valcárcel. Además, fue clara y precisa al afirmar que todo el Perú sabe que su madre fue ‘papá y mamá’ para ella, tras la aparición que hizo su progenitor, quien busca una ayuda económica.

¿Cómo has tomado la aparición de tu padre en los medios, afirmando que tiene la conciencia tranquila y busca una ayuda económica?

No lo he visto ni tengo idea lo que haya dicho, pero mi familia, mi entorno, todo el Perú sabe que yo tengo una mujer que me crío, que fue papá y mamá, una historia como la de millones de madres solteras; entonces, no tengo que escuchar a otras personas. Mi mamá me tuvo a los 17 años, no tenía ni para alimentarme, y como lo hemos contado, una vez Augusto Polo Campos la vio triste y le regaló una caja de leche porque no tenía que comer... más comentarios no haré.

