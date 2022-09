LA CUADRÓ. La Dra Ma. Belén Peña Borja cuadró ‘sin roche’ a Ethel Pozo, luego que la conductora de América Hoy se grabara en redes sociales asegurando que había rapado a sus dos hijas desde muy chicas, lo que habría traído como resultado que ahora tengan una cabellera envidiable.

“A mis hijas sí las rapé desde chiquitas, desde el año y medio. Les crecía el pelo y las rapaba y ahora tienen un cabello increíble”, dijo la hija de Gisela Valcárcel a través de sus stories de Instagram.

Ante estas declaraciones, la popular Dra. Alopecia emitió una alerta. “¿Si me rasuro la cabeza, crece el cabello grueso? Ojo con esto. Casi me muero cuando una ‘presentadora de televisión’ llamada Ethel Pozo recomendó que rapar el pelo de las niñas hace que no tengan cabello fino o calvicie ”, indicó la experta en sus redes sociales.

“Tengan mucho cuidado con estas recomendaciones sin fundamento médico. Rapar no hace que el pelo sea diferente. La calvicie no se puede evitar, se puede tratar a tiempo”, agregó la especialista, recomendando que hagan caso omiso al consejo de Ethel Pozo.

TE PUEDE INTERESAR

Doña Peta ‘sepulta’ a Alondra García: “Ya no hablo con ella, el que quiere a la persona, te llama”

‘La Gran Estrella’: ¿Cómo le fue en el rating al reality de Gisela este sábado 3 de setiembre?

Carla Barzotti sobre Olenka Zimmermann: “Yo también tengo 52, soy su competencia en el Only”