La conductora de televisión, Ethel Pozo anunció, a través de sus redes sociales, que ya está en preventa su primer libro titulado ‘Nace una Madre ¿Nace la culpa?’ donde detalla todo su experiencia como madre.

Ethel adelantó que el libro está dedicado a la futura mamá y creado con la esperanza de que sea un regalo para ayudarla a recorrer el camino de la maternidad.

“En mayo del 2019, hace exactamente año y medio, comencé a escribir mi primer libro. Nace una Madre ¿Nace la Culpa? Es el título que escogí basada en esa extraña y nueva sensación que experimente el día que escuché el primer llanto de Domenica, mi primera hija. La había esperado tanto! El amor se me salía por el pecho al verla, pero ahí mismo, al costadito del corazón, entre ese inmenso amor que se acomodaba en mi cuerpo (el amor de Madre) se acomodaba la Culpa. ¿A qué? A Todo!!! Y las que ya son mamás estarán moviendo la cabeza de arriba hacia abajo, confirmando lo que les cuento a las primerizas, a las futuras Mamás”, escribió en la primera parte de su mensaje en Instagram.

“Ser Madre es lo más maravilloso que me pudo pasar en la Vida. Amo con locura y pasión a mis dos hijas, pero hay muchas cosas que me hubiera gustado conocer, saber, al menos presentir! Antes de tenerlas en mis brazos y por eso decidí escribir este libro. Para ti futura Mamá, he dedicado noches enteras a escribir este libro que anhelo sea el regalo perfecto para este camino maravilloso que recién comienza. Espero acompañarte de alguna manera con este libro en tu hogar, durante los primeros años de tu bebé. Comparto contigo anécdotas, consejos, fotografías y todo los detalles que creo debes de conocer antes de que llegue el gran día!!”, añadió la conductora.

La hija de Gisela Valcárcel también anunció que a través de sus redes sociales irá dando más detalles sobre su libro que ya está en preventua y cuyos ejemplares estarán firmados.

Ethel Pozo pasa por un buen momento profesional. Además de lanzar su primer libro, conduce dos programas en América Televisión, ‘América hoy’ que conduce junto a Renzo Shuller y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ al lado de Yaco Eskenazi.