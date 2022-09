Ethel Pozo está a punto de convertirse en la esposa del productor Julián Alexander. La hija de Gisela Valcárcel dio detalles de su matrimonio y aseguró que únicamente ambos están asumiendo los gastos de su unión, descartando de esta forma que la ‘reina de la televisión’ también colabore.

“Mi vestido va a ser maravilloso, pero como me contrataron de influencer y me llevaron, entonces bienvenido sea, pero lo demás lo estamos pagando entre los dos, todo, toldo, comida ...”, señaló la conductora de televisión.

Ethel Pozo, quien celebró su despedida de soltera el último fin de semana, dejó en claro que no está gastando mucho dinero en su matrimonio, pues tiene otras prioridades.

“No (nadie más paga), nosotros somos los protagonistas, los Maldini solo están en la ficción, nosotros somos dos personas trabajadoras . Queremos que salga lindo, nuestra foto, yo comparto todo en mis redes sociales y soy una mujer muy positiva, pero no voy a despilfarrar, soy consciente, no tengo 18 años para tirarme la plata en 5 horas, no permitiría que mi novio también lo haga, prefiero mil veces un viaje en familia”, puntualizó.

ETHEL POZO SE VA DE LUNA DE MIEL

La conductora Ethel Pozo también reveló que ha decidido irse de luna de miel junto a Julián Alexander a las paradisiacas playas del Caribe en Curazao.

“ Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel . Nos vamos para allá (porque) encontramos Julián y yo un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con ‘Dome’ de 15 años, luego me fui por el vestido y tú sabes que ‘Papá Armando’ como es y no hay vacaciones”, señaló.