Ethel Pozo cuenta que estuvo cuatro años soltera y se tomó ese tiempo para ella, llegó a conocerse, quererse y amarse, pero a la par oró para que el hombre que llegue a su vida sea esa ‘persona ideal’ que esperaba. Hoy, ese novio tiene nombre y apellido, se trata de Julian Alexander , hermano de la productora Michelle, con quien no solo tiene en común ser padres, sino tambien disfrutar de la salsa de Frankie Ruiz.

Ethel, ‘América hoy’ se ha consolidado...

Sí, gracias a Dios ha sido un gran trabajo. El programa nació en setiembre del 2019 y en el 2020 nos agarró la pandemia, la temporada giró a un magacín de salud y utilitario por muchos meses. Cuando Armando (Tafur) tomó la batuta y entraron Melissa Paredes y Janet, hizo una fórmula que funcionó. Él quería tres mujeres distintas con tres generaciones distintas porque ‘Meli’ tiene 30, yo 40 y Janet 47, y eso que buscó fue fabuloso y del elenco original quedamos Edson (‘Giselo’) y yo, creo que voy como 500 programas y estoy muy agradecida, contenta del éxito que tiene el programa.

Ethel Pozo estuvo cuatro años solteras hasta que llegó a su vida Julián Alexander (Foto: José Rojas)

¿Y cómo haces, de dónde sacas energía?, ¿tomas maca?

(Ríe) Tomo vitaminas (enseña sus frascos) porque yo tengo ‘Mi mamá cocina...’ en Pachacámac y ‘América hoy’ en Montero Rosas, y salgo de mi casa a las 6:40 de la mañana todos los días para arreglarme en el salón y así me paso doce horas trabajando. Llego cansada a mi casa, pero es mi forma de agradecerle al público por tanto cariño.

Toda la semana estás en la tele...

¡Sí! y con dos niñas, ahora mi novio y dos perros, pero ahí voy dándome tiempo para todo.

¿Cómo te va con tu novio?

Me va superbién, es muy lindo lo que me está pasando.

Es que se te ve ilusionada.

Así es, cuatro años estuve sola para conocerme, me tomé ese tiempo para mí, porque soy madre divorciada y no quería equivocarme.

¿También por ‘guardar luto’?

No fue por ‘duelo’, fue para conocerme, en este tiempo me enamoré de mí.

Dice que después de cuatros de estar sola encontró a su persona ideal

Bueno, los terapeutas también recomiendan que para superar esa etapa es importante sanar para luego dar lo mejor.

Claro, porque cuando tienes el corazón roto no atraes o te embarcas en relaciones que no llegan a buen puerto o se vuelven tóxicas, pero cuando sanas y estás en ese momento que no buscas nada de nadie, ya puedes compartir tu vida con alguien.

En la foto que publicaste con tu novio, sus miradas revelan que hay amor.

Sí, es algo muy bonito y la primera foto que publicamos ha sido tomada por mi hija Luana, entonces es superespecial. Queremos cuidar lo que tenemos, que es algo maravilloso que solo puede venir de Dios.

¿Es creyente?

Sí, cree en Dios, pero ya está en el grupo de oración conmigo y eso es otro milagro, escuchamos la palabra una vez por semana. Nunca le dije nada, pasó de manera natural, pues un miércoles que estábamos conversando le dije que no iba a poder hablar con él a las 8 de la noche porque tenía un Zoom con mi grupo de oración y me dijo: Yo entro y ahora también estamos conectados así.

Él tiene un niño, tú dos, ¿ya han salido en familia?

¡Sí! Todo es un milagro, estoy muy feliz. Había escuchado que así era cuando uno conoce a su ‘persona ideal’, porque cuando el amor duele y tiene lágrimas, no es ahí.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Ethel Pozo y Julián Alexander no se ocultan y se muestran muy cariñosos en restaurante

¿Es Julian sin acento o Julián?

Julian y es director, no productor. Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó, a veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido.

Ni a través de Michelle (Alexander, hermana de Julian).

No. Le he preguntado si alguna vez nos hemos cruzado en la vida y me dice que no, nunca nos hemos visto, ni sabía que Michelle tenía un hermano.

Ethel Pozo habla de su relación con Julian Alexander

La última vez que conversamos comentaste que te gustaría tener más hijos.

Sí, siempre he dicho que me gustaría tener cuatro hijos porque yo he sido solita, pasaba mi etapa escolar con mi televisor.

¿Te volverías a casar?

Soy una persona seria, estuve cuatro años sola, porque cuando le entrego mi corazón a alguien es en serio, así soy, no juzgo a otras personas que tienen parejas muy rápido. Dios dirá.

Ethel Pozo cuenta que oró mucho para que llegará a su vida esa 'persona ideal' (Foto: José Rojas)

Van paso a paso, ¿ya tienen cuatro meses?

No, tres meses y medio, estamos muy contentos.

Julian es bien parecido...

Sí, Diosito me mandó más de lo que pedí y a todas las mujeres que están solas les digo que sigan orando, yo lo hice durante cuatro años y llegó.

Ustedes no se ocultan.

No, nuestra vida es muy normal, agradezco el cariño y también la crítica que me hacen.

¿Y les gusta bailar?

Lo normal, nos gusta la salsa antigua, la de Frankie Ruiz, somos salserazos, la pasamos muy bien.

TE PUEDE INTERESAR:

Yahaira Plasencia se hace ‘arreglitos’, tras perder juicio por difamación

Robotín revela: “Les quité mi apellido a mis hijitas, fue una decisión difícil”

Janet Barboza le responde a Karen Dejo tras comentario ‘se puso en bandeja’: “Sé que no necesitas de esas cosas