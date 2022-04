Ethel Pozo se convirtió en tendencia en Twitter tras el ampay que emitió Magaly Medina sobre Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. Pese a que no tiene nada que ver, los usuarios recordaron la vez que la hija de Gisela Valcárcel rompió en llanto por el ampay de Melissa Paredes con el ‘Activador’.

Incluso, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para crearle divertidos memes a Ethel Pozo , a la espera de su pronunciamiento en el programa ‘América Hoy’. Sin embargo, esto no sucedió, pues la conductora no se presentó en su magazine matutino. ¿Qué pasó?

A raíz que faltan algunos meses para su matrimonio con el productor Julián Alexander, Ethel Pozo decidió viajar a Barcelona, en España, en busca de su vestido de novia. Este fue el motivo por el que la conductora dejó solas a Janet Barboza y Brunella Horna, quienes sí hablaron sobre el ampay.

Usuarios 'trolean' a Ethel Pozo por ampay de Aldo Miyashiro. Foto: Twitter

¿QUÉ PASÓ CON ALDO MIYASHIRO?

Aldo Miyashiro fue ampayado besando apasionadamente a Fiorella Retiz en el departamento del periodista Óscar del Portal, después que todos participaron en una jornada deportiva en Magdalena. Las imágenes fueron captadas por Magaly Tv, La Firme en una vivienda en Surco, la madrugada del sábado.

Según se puede ver en las imágenes, Miyashiro, Retiz, del Portal y Fiorella Méndez (ex del cumbiambero Pedro Loli) llegaron a un departamento. Varias horas después se aprecia los fogosos besos del popular ‘chino’ y la periodista.

Minutos después se ve a los dos saliendo cada por su lado , pero en el mismo vehículo, aproximadamente a las 5 de la mañana, según el reportaje de Magaly TV, La Firme.