Pese a que no pertenece a la farándula local, Fernando Garabán, exesposo de Ethel Pozo, habló con el programa ‘Amor y Fuego’ sobre la relación que tiene con la conductora de ‘América Hoy’ y sobre su nueva pareja Julián Alexander, quien ya estaría viviendo con Ethel y sus dos hijas.

El padre de las hijas de Ethel se mostró preocupado por la convivencia que están teniendo sus pequeñas con el hermano de Michelle Alexander. Esto luego que Ethel Pozo se comprometiera recientemente con su nuevo galán.

“Yo no sé a quién pueda meter la mamá de mis niñas a su casa, pero es su casa. Sí sé que tiene que tener cuidado obviamente porque tiene dos niñas ahí y comunicación con ella no tengo, con mis hijas sí”, reveló.

Fernando Garabán confesó que no lleva una buena relación con Ethel Pozo porque ni siquiera se dirigen la palabra. Al ser consultado sobre la boda de su hermano en México, a donde acudió la conductora, él respondió.

Exesposo de Ethel Pozo sobre relación con Julián Alexander: “Tiene que tener cuidado con mis hijas que están en casa”. Video: Amor y Fuego

“Yo con mi hermano tampoco tengo una buena relación, con Roberto, ¿con el que se casó? no no no. Él sí, creo que es medio mediático, puedes consultarle lo que quieras, te va a hablar”, precisó.

ETHEL POZO Y SU FUGAZ ROMANCE CON JULIÁN

Respecto al rápido romance que han formado Ethel Pozo y Julián Alexander, quienes con 7 meses de relación ya están a punto de llegar al altar, Fernando Garabán no evitó reírse y prefirió no comentar al respecto.

“Eso escapa de mí, jaja, no me quiero reír. No sé, no tengo idea, no conozco, no sé nada. Con la mamá de mis hijas no tengo mucha comunicación. No tengo una buena comunicación, en verdad no, es muy complicado ¿no?”, afirmó.

“Bueno, como te comento, eso es tema de ella... Ella tiene libertad completa de tener una relación con quien desee. Sí, obviamente tiene que tener cuidado con las niñas pequeñas que hay en casa, pero de ahí, no estoy más informado”, agregó.