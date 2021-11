El caso de Pedro Loli y Fiorella Méndez fue el principal tema de discusión en el set del programa ‘América Hoy’. Con la compañía de un psicólogo, Ethel Pozo y Janet Barboza opinaron sobre ello, pero fue la hija de Gisela Valcárcel que envió una indirecta ¿a Melissa Paredes?

Al parecer la relación amical entre Ethel y Melissa habría terminado luego que la conductora se pronunciara por las malas amistades que están llenas de mentiras y apariencias.

Todo inició cuando Janet Barboza hablaba sobre el sufrimiento de Fiorella Méndez, quien en las últimas horas explotó en sus redes sociales precisando que la está pasando mal. Todo esto, pese a que su expareja Pedro Loli dijera que ambos se llevan muy bien como amigos.

“No pasa solo en la televisión, uno en la vida tiene amigos en FB, colegio, universidad que tú le pones like a la foto de aniversario de bodas y al mes te dicen que están separados”, arremetió Ethel Pozo, quien recalcó el tema de las apariencias para redes sociales.

Como se recuerda, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba anunciaron su separación en medio de un ampay de la modelo con su bailarín. Cuando fue entrevistada la actriz por Ethel Pozo, ella aseguró que sus amigos más cercanos sabían de su conflicto matrimonial, en lo que no estaba incluida Ethel.

“Una persona inmadura busca siempre su cuento de hadas. Una persona que aparenta algo puede ser un rasgo de depresión, una persona deprimida... Pasa en la vida, pasa en el consultorio”, dijo en psicólogo.

FIORELLA MÉNDEZ ARREMETE ¿CONTRA PEDRO LOLI?

Fiorella Méndez envió un potente mensaje en su cuenta de Instagram, justo horas después que el cantante y empresario Pedro Loli, su expareja, apareciera en televisión y señalara que la separación ha sido la mejor decisión para ambos.

“A veces podemos aparentar que no pasa nada y que todo está muy bien, pero por dentro estamos mal, tristes, sin ganas de nada. Sí señores, las redes sociales a veces mienten”, escribió en una de sus stories de Instagram.

En esa línea, señaló que tiene muchas ganas de llorar de importancia porque solo quiere lo mejor para ella y su hijo, por quien seguirá luchando. ¿Indirecta para Pedro Loli?

“Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”, sentenció.