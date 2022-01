Ethel Pozo ha vivido historias de amor y desamor, pero hoy encontró a su ‘amor bonito’ con Julián Alexander , quien a fin de año se convertirá en su esposo. La pareja que inició su romance en plena pandemia, con pruebas moleculares en mano para verse en su primera cita, tiene diez meses de relación y un solo objetivo: ‘Estar juntos para toda la vida’.

Te he visto feliz en tus vacaciones, en la nieve con tus hijas y familia...

Sí, estuve bien contenta esquiando con mis hijas y ahora aquí en la playa disfrutando del solcito antes de volver mañana al set de ‘América hoy’, a las 9:30 de la mañana y con nueva compañera.

Tu novio no las acompañó en el viaje, esta vez solo fueron mujeres...

Siempre hago este viaje con mis hijas, desde chiquititas las llevé a esquiar y no quería cortar la tradición. Si Dios quiere, más adelante ya iremos todos en familia.

Qué bueno que mantengan su espacio como padres, pareja...

Claro, es importante que cada uno tenga su espacio, pero también que compartamos en familia, siempre estamos juntitos.

Te lo digo porque algunas parejas que se casan o conviven, creen que el otro es de su propiedad...

¡No! De eso no se trata ser pareja, se trata de compartir y dar espacio, hay momentos para la familia, los hijos y para nosotros.

La tienes clara y más ahora con tantos ‘casos’ que hay en la farándula.

Sí pues, todo lo que ha pasado, pero también tiene que ver con la experiencia. Es distinto estar en pareja a los 20 años que a los 30, todo es experiencia en la vida. Es como los bebés cuando empiezan a caminar, se caen y se levantan, así aprenden.

Ethel Pozo contó que como su amor con Julián Alexander nació en plena pandemia, para su primera cita ambos se hicieron pruebas moleculares. (Foto: Cortesía GV Producciones)

Aunque los mayores aconsejen, a veces nadie escucha...

Nadie. A mis hijas las torturo diciéndoles cosas y pido que escuchen porque a mamá ya le pasó, pero escuchan más a los amigos y si pasa algo recién dicen: Sí mamá, tenías razón. Recién entiendo la frase que escuchaba de mi mamá: ‘Cómo quisiera tener 20, pero con la experiencia de ahora’.

¿Aplica también cuando dices ‘con él me voy a quedar para toda la vida’?

Sí, pero para ese ‘toda la vida’ hacen falta muchas cosas. Están los valores de cada persona y tener un propósito juntos. Si no tienes un propósito en común es difícil que vayan a estar para toda la vida.

Son pocas las parejas de ahora que duran, no como las de antaño...

Exacto, pero también hay ver que son otras épocas, las mujeres de hoy no somos como las de antes, somos más independientes, empoderadas, ahora trabajamos, educamos, somos esposas. En mi caso, el gran reto es tenerlo todo equilibrado, que la balanza esté parejita y disfrutar la vida porque es una sola y mientras no hagamos daño a nadie, hay que ser felices, respetando siempre a los demás.

¿En algún momento de tu vida has sido tóxica en tu relación?

Sí, seguramente, creo que cualquiera a los 18, 19 años lo ha sido porque es producto de la inmadurez, pero ya cuando eres adulto pasar por eso me parece inmaduro.

CONFIANZA Y RESPETO, CERO GPS

¿No le pondrías GPS a Julián?

¡Nooo! Ni loca, hay confianza y respeto entre nosotros. Yo estuve mucho tiempo sola porque valoro muchísimo la paz y no quiero quitarle la paz a nadie. Hacer eso para mí significa que no hay paz, no hay amor propio, tienes algunas carencias, mejor te quedas sola y solicita ayuda.

Aunque suene a cliché primero quiérete tú, valórate tú, ámate tú...

Totalmente de acuerdo, claro hay cosas que te han dejado marcas y no hay nada mejor que buscar la ayuda profesional. Yo he tenido terapia toda mi vida y la tengo aún, porque es bueno hablarle a un tercero que esté preparado, recibir un consejo que te pueda ayudar en todo aspecto de tu vida.

¿Te ha costado volver a amar, confiar?

Claro que cuesta, por experiencias vividas no solo mías, también las de mi mamá, pues cuando yo tenía 15 años ella sufrió una deslealtad y entonces te pones a pensar ¿Cómo confías tu vida a alguien si en el pasado has visto que han dañado? Por eso siempre aconsejo que la pareja vaya al psicólogo.

Comentas que las carencias marcan en la vida, ¿el no tener una figura paterna a tu lado también te marcó?

Mira, cuando mi mamá apareció en TV y le preguntaron si tenía esposo, ella pensó unos segundos y respondió: Soy madre soltera. En ese instante muchas mujeres que pasaban por lo mismo se sintieron identificadas. Mi mamá ha sido todo para mí.

Julián y tú han tenido relaciones en el pasado, deben cuidar mucho el momento que viven para que ese amor no se extinga.

Sí, estamos trabajando duro, nos queremos mucho, cada experiencia es distinta y lo que estamos viviendo es maravilloso, nos queremos.

Cuando se dieron el primer beso seguro que temblabas...

Sí, fue muy lindo. Nuestra vida juntos es linda y lo que hice es tratar de guardar la privacidad, pero todo se ha dado de manera espontánea.

¿Y cómo hicieron para verse?, porque su amor nació en plena pandemia.

Cuando Julián me dice para vernos, porque no nos conocíamos, yo le dije ¿y el Covid?. Él pensó ‘ah, no quiere salir’, pero entonces me propuso hacernos nuestras pruebas moleculares y recién ahí, con el resultado negativo, pudimos reunirnos en un restaurante con mil protocolos de bioseguridad.

Luego apareció la primera foto juntos que les hizo tu hija Luana, se les veía muy románticos.

Sí, la hizo ella, eso fue para el cumpleaños de Julián, que fue el 14 de abril y en mi casa.

¿Este año se casan?

Sí, nos casamos a fin de año, hemos tomado tiempo porque queremos que esté nuestra familia.

¿Te vas a casar aquí o fuera?, ¿tu boda será televisada como la de tu mami?

Aquí... ¡Ay! Seguro que el Armando (Tafur, productor del programa ‘América hoy’) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir.

¿Cuánto tiempo de relación tienen?

Diez meses y parece que tuviéramos años.

Ethel Pozo reveló que su mamá le dijo que Julián Alexander 'era el hombre de su vida' cuando le contó que le entregó el anillo de compromiso. Mañana vuelve con 'América hoy' y nueva compañera. (Foto: Instagram @giselavacarcelperu)

¿Tu mami se lleva bien con Julián?

Superbién, estas cosas vienen de Dios, nada se ha forzado, todo encajó perfecto, es más, te cuento una anécdota...

Soy toda oídos...

Cuando llamé a mi mamá de México, luego que Julián me entregó el anillo de compromiso, para contarle, me dijo: ‘Yo ya sabía que era el hombre de tu vida’, y no se sorprendió porque cuando lo vio por primera vez sintió una buena vibra.

Bueno, la intuición de mamá nunca falla.

Exacto. Tenemos una bonita comunicación, somos muy felices.

¿Cómo se dicen de cariño?

Yo siempre digo que Julián es ‘mi amor bonito’, que vino a sumar a mi vida y a la de mis hijas.

Felicidades, volviendo a ‘América hoy’ creo que Pamela Franco puede ser la tercera compañera...

¡Ay! No sé, vamos a esperar qué dice Armando porque él es un estratega y le gusta jugar con las emociones.