SE DESCONTROLÓ TODO. Ethel Pozo se molestó en pleno programa EN VIVO de ‘América Hoy’, luego que Michelle Soifer le reclamara por la crítica que le lanzó meses atrás por su vestimenta, lo que provocó que no quiera volver al set del magazine. La conductora le respondió fuertemente y le aseguró que debe aceptar todo tipo de críticas.

“Si eres conductora de televisión, sí tienes que dar tu punto de vista como muchos temas. ¿En tu carrera Michelle no te gusta que te critiquen nada? ”, fueron las palabras de la hija de Gisela Valcárcel.

Ante esto, Michelle Soifer aseguró que no acepta comentarios negativos cuando no conocen la realidad, ni tampoco lo acepta de personas que ella estima y son parte del mismo canal. La hija de Gisela Valcárcel se justificó diciendo que ella es libre para lanzar un comentario.

“Ojo que vivimos en una democracia y libre expresión y no podemos comprar los comentarios, yo soy libre y para eso estudié comunicaciones, para hablar libremente. No puedo de estar forzada hablar de alguien ”, mencionó.

Micheille Soifer regresa a "América Hoy"

MICHELLE SOIFER CUADRA EN VIVO A ETHEL

Como se recuerda, meses atrás, Ethel Pozo comparó a Michelle Soifer con una calavera por la vestimenta que se puso para ‘El Gran Show’. Ahora, la cantante se presentó en su programa ‘América Hoy’ y le contestó fuerte y claro.

“Esa eres tú, Ethel. Acá hay una cosa, a mí no me gusta que alguien hable más de la cuenta cuando no sabe, yo me he preparado. Yo tengo correa, pero no me gustó tu comentario , qué quieres que te diga. No me gusta y te lo dije, por eso dejo de venir (América Hoy), cada uno va a donde quiere estar... Tranquila, tranquila, yo puedo ir donde quiera, y donde no, no, ahora sí quiero venir”, comentó.