Ethel Pozo no fue ajena a la información que se difundió en el programa de “Magaly TV: La Firme”, donde se reveló que su boda iba a costar US$150 mil aproximadamente, y decidió pronunciarse al respecto.

Y es que en el espacio que conduce Magaly Medina por ATV consultaron a una wedding planner (organizadora de bodas) sobre los gastos que se realizarían para el matrimonio de la hija de Gisela Valcárcel con Julián Alexander.

Es por ello que esta mañana en vivo en “América Hoy”, negó que esta información sea verdadera. Y lo hizo luego que ‘Giselo’ hiciera una referencia a su boda tras celebrar que Christian Domínguez haya asistido al programa.

“Hay que trabajar Christian Domínguez porque no todos tenemos para pagar un matrimonio de US$150 mil”, le dijo Edson Dávila al cumbiambero, provocando que se compañera le respondiera inmediatamente.

“¡A no! Me río, me río... ¿Cuánto te pueden dar de crédito? ¿O sea el préstamo en los bancos es tanto? Porque yo declaré aquí que estamos pidiendo un préstamo para la boda... Y ahora yo misma me río”, aseguró.

Luego, manifestó que en vez de usar tanto dinero en una fiesta, ella “pagaría la universidad de mis hijas” y reveló que ella sigue pagando su “crédito vehicular a cinco años”. “Tremenda mentira (que vaya a gastar US$150 mil en su boda)”, precisó.

Ethel Pozo aclara sobre préstamo para su boda

Pero eso no fue todo, ya que Ethel Pozo decidió someterse a un interrogatorio en las “Pistas de la verdad”, en donde descartó que vaya a contratar 10 orquestas para la fiesta después de su matrimonio.

“Hace un tiempo, cuando Julián y yo nos comprometimos, Christian Domínguez me ofreció como regalo tocar en nuestra boda gratis, durante toda la fiesta”, reveló frente al cumbiambero, quien confirmó esta información.

Ethel Pozo dice que Christian Domínguez le ofreció cantar en su boda

“Agradezco que los periodista, los programas se interesen, pero yo soy sencilla, conmigo no va eso de gastar por las puras, no tengo (para hacerlo)... Nosotros estamos gastando un poco, pero no ese monto”, precisó.

Ethel también confirmó que no su boda no se transmitirá por televisión: “Nosotros somos perfil bajo, no me gusta exponer ni hablar de que una boda se materialice... Yo se que hay bodas soñadas que la gente quisiera pero no es mi perfil ni el de mi novio”.

Cuando Brunella Horna le preguntó si se iba a casar en los estudios de Pachacamac, contestó: “Queremos que sea así, fuera de Lima, en un lugar lindo pero no es es América Televisión... Yo quiero que esté la gente que nos ama, que disfrutemos de un día maravilloso”.

Finalmente, sobre la posible presencia de Yahaira Plasencia u otros artistas en la fiesta dijo: “No es un concierto, no es un tema de gastar dinero, no hay miles de dólares, nadie va a invertir mas que Julián y yo, así que serpa algo muy sencillo”.

Ethel Pozo dice que su boda no será por canje

