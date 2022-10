Ethel Pozo dejó en claro que Melissa Paredes no es más su amiga, pese a que hace más de un año se mostraban más que unidas cuando compartían la conducción de América Hoy. Al parecer, a la hija de Gisela Valcárcel no le habría gustado que la actriz ‘chotee’ a su programa de televisión.

En ese sentido, aseguró que la participante de El Gran Show visita su espacio televisivo, ella preferiría no estar presente. “Melissa, si tú no quieres que Janet ni yo estemos, yo feliz nuevamente me voy a hacer un enlace, a un mercado, al zoológico, me voy a ayudar, me voy hacer obras sociales. Yo tampoco quisiera estar acá en el set si ella viene”, acotó la conductora.

Asimismo, aseguró que no es ‘doble cara’. “ No le voy a sonreír a alguien que no quiero, no puedo, no es que no me dé la gana, porque me parece muy agresivo, simplemente no me une nada a Melissa Paredes. Si me dicen en un programa que tengo que estar... preferiría irme de enlace, no soy hipócrita, no puedo” , agregó Ethel Pozo.

Valeria Florez, conductora de ‘Un día en el mall’, se mostró sorprendida por las declaraciones de la hija de la ‘Señito’. “Parece que hubiera comido pólvora... reventó contra Melissa Paredes. No sabemos qué sucedió pero ellas tuvieron una amistad cuando Melissa estaba como conductora del programa, hasta salían con sus parejas, Melissa fue la cupido de Ethel Pozo, entonces, no sé por qué dice que no tiene nada que la una a Melissa Paredes, si ella fue la que le presentó a su ahora esposo. No sé por qué siento que esto es puro show”, acotó.

Ethel Pozo aseguró que prefiere irse a un enlace en vivo que estar en el set de América Hoy si Melissa Paredes los visita. Aseguró que no es hipócrita y que no tiene nada que la una a su excompañera.

MELISSA NO QUIERE IR A AMÉRICA HOY

Melissa Paredes no quiere volver a ver a sus excompañeras de América Hoy y aún no acepta la invitación al programa de Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna, Christian Domínguez y Edson Dávila. Además, aprovechó ára remarcar que no tiene que aclararle nada a nadie.

“No creo (que vaya al programa) He visto ahí que dicen que quieren que les aclara unas cosas, ¿qué les voy a aclarar? ¿a quién? ¿qué serán? No entiendo”, indicó.

Esta sería una clara respuesta a Ethel Pozo, quien días antes dijo que Melissa Paredes debe aclarar quién le dio la espalda tras su ampay.

“Yo respeto lo que ella diga, pero lo que no entiendo hasta el día de hoy es lo de la espalda, no sé si se habla de lo que pasó en tele o lo que pasó realmente por WhatsApp, porque por WhatsApp estuvimos todos, [la apoyaste] apoyando es poco”, dijo indignada Ethel Pozo.

En otro momento, Melissa Paredes consultó a donde mandan a las conductoras cuando un invitado no quiere que este en el set y tras recibir la respuesta indicó que solo quisiera que este Brunella Horna y Edson Dávila.

“¿Y a dónde las mandas a las conductoras? Al mercado (¿A las tres?) A Brunella no, la dejan ahí, a las otras dos ‘ñiñas’... A Christian también lo mandan lejos... ¡Ah, no! Creo que a él no, pero igual sí porque siempre se porta mal... A Edson y a Brunella los dejan”, manifestó.

