Rodrigo González y Gigi Mitre conversaban del ‘shower’ de Burnella Horna por su próxima boda con Richard Acuña, tras su regreso de Qatar. Aunque, un usuario le mandó una foto de Ethel Pozo, el cual hizo pensar al presentador que estaría embarazada de Julián Alexander.

‘Peluchín’ presentó las imágenes de la conductora de ‘América hoy’ que lucía un vestido celeste, pero se percató que tiene una medida diferente y aprovechó la oportunidad para burlarse de su ‘pancita’. “ ¿No sé si ya prendió o el puré de la banda gástrica? ¿Está embarazada o es la dieta de la boda le ha hecho rebote? ”, indicó.

Janet Barboza y Ethel Pozo protagonizan fuerte discusión

En el programa de ‘América hoy’, Ethel Pozo y Janet Barboza se tiraron los trapitos, luego de que la ‘Retoquitos’ encarara a la hija de Gisela Valcárcel por desconocer a los personajes que la han demandado.

“Yo no puedo mentir, yo digo la verdad. Nunca he mentido en televisión y le voy a decir lo que le dijo Brunella, tuve que mentir para no dejarla mal. Dilo Brunella, ¿tú te acordabas de las demandas? (...) Yo no puedo mentir para hacerla quedar bien a usted, no lo sabía, míreme a los ojos ”, dijo la ‘rubia’.

No obstante, la ‘rulitos’ enfureció. “ A veces a mí me da la impresión que dices cosas para que yo quede mal porque sí pues. Yo he pedido inclusive permiso para mi diligencia” , contestó.