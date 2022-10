¿CÓMO? Ethel Pozo se pronunció luego que Michelle Soifer dijo que no quiere ir a América Hoy por los comentarios que hicieron sobre su vestuario. “No me gusta que hagan comentarios desatinados”, dijo.

Ante ello, Ethel Pozo se mostró incómoda por los dichos de la integrante de Esto es Guerra y reveló que luego que criticó su vestido, la cantante llamó a todo el canal para censurarla.

“Si Michelle es tan diva y no quiere que hablen de ella, mándeme el mercado cuando ella venga (...) Le dije 100 veces que me gustaba su vestuario, una vez dije que no me gustó y por eso llamó a todo el canal para que no hable ”, expresó

Ethel Pozo revela que Michelle Soifer no quiere ni verla

La conductora de América Hoy se defendió y remarcó que nunca afectó la honra de Michelle Soifer, pero que su actitud deja mucho que desear.

“Una vez dije que su vestuario no me parecía porque me recordaba esos esqueletos, una manera que no toqué su honra, pero desde ahí no quiere ir a ningún lugar donde yo estoy”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Abogado de John Kelvin se enfrenta EN VIVO a Karla Viso y la llama “ignorante y vulgar”

Melissa y el ‘Gato’ comparten los preparativos para el cumpleaños de su hija: “Hoy es una fecha súper especial”

Abogado de John Kelvin le levanta la voz a Magaly y ella lo saca del aire EN VIVO: “No me grite, edúquese”