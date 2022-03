En una reciente comunicación con la prensa, Ethel Pozo rompió su silencio y respondió a las interrogantes en torno a la aparición de su padre, Jorge Pozo, quien le pidió ayuda económica porque estaba mal de salud.

La conductora resaltó el esfuerzo de Gisela Valcárcel, quien fue madre y padre para ella. Además, resaltó que la sacó adelante cuando la animadora solo tenía 17 años.

“ Todo el Perú sabe que yo he tenido en mi mamá a una mujer que fue padre y madre, todo el mundo lo sabe, felizmente no hay ni qué explicarlo , no es de ahorita (...) Cuando mi mamá no tenía, a los 17 años, ni para poder comprar un tarro de leche, lo hizo sola, la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado”, precisó Ethel Pozo en declaraciones al diario Ojo por el lanzamiento de ‘En esta cocina mando yo’.

NO ES UN TEMA PÚBLICO PARA ETHEL POZO

Por otro lado, Ethel Pozo indicó que detalles más íntimos de su vida personal jamás los expondrá en TV, porque no es su estilo y prefiere enfocarse en otros temas.

“Básicamente, (lo de mi papá) no es un tema público para mí, yo frente a la televisión lo que hago es comunicar recetas, cocina, diversión, entretenimiento, psicología. P ero contar mi vida personal, o quizás algún tema difícil o triste nunca lo voy a hacer” , agregó.

Finalmente, Ethel Pozo precisó que su vida ha estado expuesta siempre en la TV y todos los televidentes conocen algunas detalles de su vida privada .

“Desde los seis años estoy expuesta en televisión con ‘Alo Gisela y ahora tengo 41, no hay nada que no sepa la gente de mí, la gente lo sabe”, puntualizó.

JORGE POZO PIDE PENSIÓN

El programa “Amor y Fuego” entrevistó a Jorge Pozo, padre biológico de la conductora Ethel Pozo. En conversación con una reportera de Willax TV, la expareja sentimental de Gisela Valcárcel explicó que desea acercarse a su famosa hija y a la vez expresó sus deseos de pedir una pensión para poder sobrevivir.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición”, señaló Pozo para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Además, el señor Jorge indicó que tiene la conciencia tranquila, pese a que perdió el contacto con su hija desde hace varios años.

Ethel y Yaco en ‘En esta cocina... mando yo’

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi regresan los domingos a las 7 de la noche con un nuevo formato, ‘En esta cocina…Mando yo’, programa concurso de cocina producido por GV Producciones y América Televisión, que promete diversión para deleite de toda la familia.

