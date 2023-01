La conductora Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores al revelar que ladrones ingresaron a su casa cuando ella y su hija decidieron ir a la playa.

La hija de Gisela Valcárcel realizó un video en redes sociales para pedir que le devuelvan su pasaporte y un disco duro que contiene las fotos de sus hijas.

Ante esta situación, distintas figuras del espectáculo se han solidarizado con la conductora de “América Hoy”. Tal es el caso del periodista Samuel Suárez —mejor conocido como ‘Samu’— quien recalcó que el testimonio de Ethel no es broma.

“No hay que burlarnos de esto, y ustedes saben que yo soy recontra burlón, en genera. Yo me burlaría de todo, pero no, no hay que burlarnos de esto. Sí sentí la impotencia de perder estas cosas valiosas que creo que en verdad yo me pondría igual, creo que tú igual, y si a través de sus redes tiene la posibilidad de llegar a esta gente y realmente no sé, le puedan hacer alcanza esto, yo lo haría”, comentó el periodista.

“La solidaridad con Ethel, creo que todos, al margen de si nos cae bien, si llora siempre; chicos, pónganse en su lugar un ratito, yo tendría la misma impotencia , todos tenemos una carpetita donde tenemos fotos familiares de antaño (...) si se te pierde eso, es perder tu vida entera”, añadió el presentador de ‘Instarándula’.

‘AMÉRICA HOY’ REGRESA A LA TV

El programa ‘América Hoy’ regresa a la pantalla chica este lunes 30 de enero, bajo la conducción de Ethel Pozo, Christian Domínguez, Brunella Horna y Janet Barboza.

