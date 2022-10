Ana Paula Consorte tiene un tatuaje con el nombre de Paolo Guerrero en el cuello. Ello impactó a las redes sociales, ya que llevan pocos meses de relación. En ese sentido, los conductores de ‘América hoy’ fueron algunos de los que se asombraron por este hecho.

Al inicio, Janet Barboza comentó que el tatuaje de la brasileña era el nombre del futbolista. “Ella se llama ‘Ana Paula’ y pueden especular que se ha puesto acá ‘Paula’, pero ¿quién se tatúa el segundo nombre”, señaló.

No obstante, Ethel Pozo indicó que le parecía algo infantil que lo hiciera. “Parecen esos stickers que ponen los niños. Yo no puedo creer que una persona con un mes con un chico se haga un tatuaje?” , comentó. “En una relación de tres meses es muy pronto para saber si va a ser para toda la vida”, añadió Brunella Horna.

Los conductores de 'América hoy' comentan sobre el tatuaje de Ana Paula.

‘Peluchín’ y Gigi critican el tatuaje

‘América hoy’ no es el único programa que habló sobre el tatuaje de Ana Paula. Ambos presentadores de ‘Amor y Fuego’ se burlaron de las imágenes. “Las locuras, por algo se llama locuras de amor que algunas personas hacen como tatuarse el nombre de alguien. Para mí, no me gustan las locuras de amor, me gustan las sensateces del amor y que me lo demuestren de otra forma”, dijo Peluchín.

Gigi Mitre tampoco se quedó callada y dio una fuerte crítica. “Qué inmadurez (...) De verdad que esta mujer, ahora con esto, demuestra que está desesperada por dar el mensaje, que ella es la novia, que ella es la oficial, ya fue Alondra ”, opinó.