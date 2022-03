YA NO QUIERE BILLETE. Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, aseguró que no aceptará nada de dinero de la conductora de ‘América Hoy’, pese a que, en ‘Amor y Fuego’, dijo que “lo más humano” era que la engreída de la ‘señito’ le dé una pensión.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición”, señaló Pozo para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Lo dicho por Jorge Pozo fue criticado por la conductora. “No le parece un atrevimiento (pedirle una pensión)”, le cuestionó. A lo que el hombre respondió, en el set: “No, porque es una ley”.

Padre de Gigi Mitre ya no quiere pensión: “No aceptaré nada”

Tras concluir la entrevista, Jorge Pozo se acercó a Gigi para intercambiar unas palabras y dijo que considera que “fue dura” con él. “Conversé con Gigi, fue un poco dura conmigo, ella se ha puesto en los pantalones de Ethel”, explicó.

Padre de Ethel Pozo se echa para atrás y ya no quiere pensión: “No voy aceptar nada” (Video: Willax TV)

Asimismo, fue interrogado por una reportera a su salida del estudio. “Si le dicen: “sabes qué, toma dinero y no vuelvas a aparecer”, usted ¿lo acepta?”, dijo.

“Yo no voy aceptar nada, con todo esto que me han chancado . Me voy contento porque me finalidad era aclarar, me han chancado duro estos dos (Rodrigo y Gigi”, respondió tajante el padre de Ethel Pozo.

