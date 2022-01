SE CASA ESTE 2022. Ethel Pozo abrió su corazón a los lectores del Trome y confesó que contraerá matrimonio con el productor Julián Alexander a fines de este año. La hija de Gisela Valcárcel también compartió sus deseos en que su boda sea transmitida en televisión nacional, al igual que el de su madre con Roberto Martínez.

La conductora de ‘América Hoy’ lleva una relación de solo diez meses con el hermano de Michelle Alexander, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que sepan que son el uno para el otro.

“Cuando llamé a mi mamá de México, luego que Julián me entregó el anillo de compromiso, para contarle, me dijo : ‘Yo ya sabía que era el hombre de tu vida’, y no se sorprendió porque cuando lo vio por primera vez sintió una buena vibra”, contó.

En esa línea, Ethel Pozo señaló que su madre Gisela Valcárcel se lleva “super bien” con su novio, pues nada se ha visto forzado.

¿MATRIMONIO DE ETHEL SERÁ TRANSMITIDO?

Ethel Pozo señaló que decidieron contraer nupcias a fin de año, pues quiere que toda su familia esté presente. Contó que el matrimonio se realizará en Lima y no descartó que sea transmitida.

“¡Ay! Seguro que el Armando (Tafur, productor del programa ‘América hoy’) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir”, sostuvo.

Lee la entrevista completa a Ethel Pozo AQUÍ