Valeria Piazza se casó con Pierre Cateriano el sábado 19 de noviembre de 2022, acontecimiento al que asistieron distintas figuras de la televisión peruana, entre ellas Tula Rodríguez y Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, al parecer ambas no quisieron cruzarse, tal como se probaría en las historias de ambas conductoras de televisión. La rencilla entre las dos ocurrió debido a las declaraciones que brindó Pozo en el año 2019.

“Por respeto a la hija de Tula no quisiera tocar ese tema, no tiene sentido retomar una historia de hace tantos años, pero lo claro es que no soy su amiga y le deseo lo mejor. No soy quién para juzgarla, pero amistad no puede haber por todo el dolor que hubo”

En la ceremonia, Pozo estuvo al lado de Brunella Horna y Richard Acuña. Durante la fiesta se tomó una foto al lado de los exconductores de En boca de todos, Ricardo Rondón y Maju Mantilla. Además, se dejó ver al lado de sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila.

Por su parte, Tula Rodríguez también estuvo con sus excompañeros Maju Mantilla y Ricardo Rondón; también posó con Rebeca Escribens y Alejandra Baigorria. Popr último se puede ver como Rodríguez bailó con la novia durante la hora loca, algo que Ethel Pozo también hizo, aunque cada una por su lado.

