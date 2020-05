Gran sorpresa causó la repentina muerte de Eusebio ‘Chato’ Grados, quien falleció esta mañana a causa de un paro cardíaco, por ello Amanda Portales, amiga personal y compañera musical del ‘Rey del Pío Pío’ se quebró y lloró durante una entrevistas en América Noticias donde indicó que la noticia de su muerte la sorprendió y hasta ahora no puede creer que el cantante andino se haya ido.

“Él siempre me acompañó. Recibí un cariñoso saludo el domingo que fue Día de la Madre y me alegró que se esté recuperando y en una transmisión en vivo lo saludé", sostuvo Amanda Portales, quien no pudo evitar quebrarse por la pena de perder a su gran amigo.

“Él ha sido una persona muy carismática, llegó al público rápidamente y se ganó su cariño... A veces en la vida no todo es felicidad, no se gana al 100% de popularidad si no se trabaja con mucho sacrificio. Eusebio sabía que yo lo quería, que era como mi hermano y de verdad me siento muy triste”, manifestó llorando la cantante folclórica.

Agregó que “es una pena hacerle la despedida como él se lo merece, lo que le hubiese gustado no va a poder ser con el aplauso de su público, de su pueblo, pero lo recordaremos”.

ÚLTIMA CONVERSACIÓN CON EL ‘CHATO’ GRADOS

Amanda Portales también recordó las bromas que se gastaba con el ‘Chato’ Grados y resaltó cómo siempre colaboró con ella y la última vez que ambos compartieron el escenario el año pasado. “Justo el domingo me decia ‘hermana ya se acerca la celebración de tu aniversario, tus bodas de esmeralda, tus 55 años, ahí estaremos’. Por supuesto, le dije, siempre has estado en los grandes acontecimientos y no puede pasar que no estés acompañándome”, sostuvo la folclórica en medio de las lágrimas.

Amanda Portales llora por la muerte de Eusebio 'Chato' Grados

PARO CARDÍACO SE LLEVÓ A EUSEBIO ‘CHATO’ GRADOS

Esta mañana el hijo de Eusebio Chato Grados dio a conocer a través de su cuenta en Facebook de la muerte de su padre, quien se encontraba internado en el hospital Guillermo Almenara.

“Padre mío, no puede ser, tú lo dijiste: el Pío pío se habrá terminado cuando ya no estés. Ahora cantarás desde arriba; siempre te amaré padre... Tengo un gran dolor en mi alma... por qué Dios mío”, escribió.

El ‘Chato’ Grados luchaba desde hace varios años contra la diabetes e insuficiencia renal que lo mantuvo en los últimos meses internado en el nosocomio de EsSalud, pero en plena lucha por su vida, un paro cardíaco se lo llevó en medio de la pandemia del coronavirus en el país.

Publicación de su hijo en Facebook.