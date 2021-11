Mientras continúan las audiciones a ciegas en “La Voz Kids”, los entrenadores aprovechan los entretiempos de las presentaciones de los participantes para relajarse un poco. En la reciente emisión del reality musical, Joey Montana volvió a sorprender al intentar aprender a bailar festejo.

El curioso hecho ocurrió luego de la presentación de Lucero del Castillo, exparticipante de “Yo Soy Kids” que logró convencer a tres entrenadores con una espectacular interpretación del tema “Como yo nadie te ha amado” de Bon Jovi.

La menor de 12 años finalmente decidió integrar el equipo de Eva Ayllón y juntas celebraron su decisión al ritmo del festejo. La música llamó rápidamente la atención del cantante panameño, quien decidió ir al escenario para bailar.

Eva le enseñó a bailar festejo:

Eva enseñó a bailar este género peruano a Joey Montana, pero lo que el intérprete de “Picky” no esperaba era que iba a desatar la risa de sus compañeros Christian Yaipén y Daniela Darcourt.

Detrás de cámaras, Joey Montana pidió a la producción no emitir dichas imágenes al sentir que no había tenido el ritmo necesario. “Todos mis fanáticos se acaban de ir con ese movimiento. (…) Qué dirán mis fans cuando vean que lo que estoy haciendo no es festejo, no lo pongan en cámara lenta porque sino van a tener problemas conmigo”, enfatizó.

