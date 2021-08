Para Eva Ayllón, ser parte de “La Voz Perú” como una de las entrenadoras del espacio, es una experiencia invalorable que la acerca a los jóvenes talentos y le reafirma el gran cariño que le tienen. “No sabes cuantos videos recibo de niños cantando valses, marineras, festejos, y me mencionan, me emociona mucho saber que he logrado llegar a sus corazones. Creo que este año me he dado cuenta que soy un referente para la gente, no es que no me lo creyera, sino que no lo había pensado”, dice la cantante.

La intérprete de “Mal paso”, apelando a su experiencia en la música, considera que no basta con una buena voz para triunfar en la música. “Tienes que poseer una característica, una personalidad, un estilo, no basta con cantar bonito, tienes que impresionar con esa voz. En el programa hay voces maravillosas, bonitas, que se pueden ir cultivando porque tienen el talento. Yo personalmente creo que eso de maestro de canto está mal dicho, puede ser un asesor de canto porque te da la técnica y el conocimiento de lo que puedes hacer con tu aparato respiratorio. Uno nace con el talento para elcanto y que lo cultives después es diferente”.

GUARDA PAN PARA MAYO

Ayllón presenta hasta el 8 de agosto su recital “Emociones” por TLK Play y considera que los conciertos virtuales han permitido a los artistas que puedan tener ingresos en esta pandemia. “Pero todavía hay artistas que aún no se recuperan y he sufrido mucho viendo esta realidad. Gracias a Dios y a los consejos de mi abuela he guardado pan para mayo y también he tratado de hacerlo para todo un año. Yo guardo porque nosotros no tenemos seguro de salud, de vida, no tenemos una protección. Tengo que ahorrar como cualquier otro ciudadano, con mucho honestidad y orgullo lo digo”.

Ante el movido escenario político, la artista solo espera que nuestro país no se detenga. “Quiero lo mejor para todos, un Perú prospero, justo, un país que sea muy visitado porque yo vivo orgullosa de las maravillas que tenemos. Trato más bien de aportar con mi música motivando a la gente para que no se le baje el ánimo y así puedan seguir enamorándose de esta hermosa tierra”.

