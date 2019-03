Christian Cueva: 'La Chama' contó que choteó a futbolista y lo acusó con su esposa

Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, fue la cuarta invitada al programa “El valor de la verdad” y sorprendió al señalar que Christian Cueva se interesó en ella, pero que no quiso tener nada con él.

“Debe ser porque tiene esposa o mujer o madre de sus hijos, por eso, por eso, no es ningún soltero. No fue hace mucho tampoco”, señaló Alexandra Méndez.

La modelo venezolana aseguró que no le gustan las mentiras y si bien le cayó bien, dijo Christian Cueva no le parece un hombre atractivo.

Beto Ortiz le preguntó qué cosas no tenía Christian Cueva para que no sea su ‘tipo de hombre’ y ella respondió: “Altura”.

“Me parece una persona súper buena onda, súper educado, chévere, y súper todo, me cayó bien, como amigo chévere, pero luego me empezó a escribir […] 'Chama vamos a salir, qué guapa estas, me gustas'”, sentenció la exchica reality en "El valor de la verdad"

Alexandra Méndez continuó revelando que Christian Cueva le dijo que estaba en un mal momento con su pareja, pero que ella no le creyó.

Por lo cual la modelo le pidió por favor que deje de escribirle, diciéndole que le contaría la situación a su esposa, pero él no consideró que lo haría y cuando sucedió, el futbolista no volvió a dirigirle la palabra.