Coto Hernández revelará en El Valor de la Verdad que tuvo una relación con Yahaira Plasencia

Por: Deyanira Bautista

‘Coto’ Hernández se sentará esta noche en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y confirmará que tuvo una ‘relación a escondidas’ con Yahaira Plasencia, a quien conoció en noviembre del 2018.



El modelo costarricense revelará que se acercó a la salsera a través de las redes sociales, donde le escribía que admiraba su carrera musical, pero esta no le contestaba ‘porque es muy desconfiada’.



Entonces, a través de un amigo que tenía en común, le comenzó a enviar ‘recados’, donde le decía que era muy linda. Hasta que un día, cuando él presentó a su grupo ‘Chicos Tentación’ en el programa ‘Válgame Dios’, la salsera le respondió: ‘Oye, muy buena presentación’.



Desde entonces, comenzaron a conversar, salir, bailar y su primer beso se lo dieron en una discoteca, en febrero de este año.



Asimismo, cuenta que Yahaira Plasencia no quería que su relación se haga pública porque ‘querían que hablen de ella por su música y no por alguna relación’.



Ambos se tenían mucho cariño, pues acostumbraban a llamarse ‘Cosito’ y ‘Cosita’, además ella le decía ‘Pimienta’ y él ya había sido presentado en la familia de la salsera.



‘Coto’ Hernández también detalla que varias veces fue al departamento de la salsera y la esperaba hasta que termine sus presentaciones de madrugada.



En otro momento, cuenta que tuvieron algunos conflictos en su relación y uno de estos fue cuando Erick Sabater contó que él se quería colgar de la fama de la salsera.



“Tuvimos una discusión por eso, pero el mismo día lo solucionamos”, explica el modelo.



Incluso, confiesa que Yahaira Plasencia lo ‘celaba mucho’ por haber estado ‘con muchas chicas de la farándula’.



En ese entonces, la cantante también le contó que sufrió mucho cuando terminó su relación con el futbolista Jefferson Farfán.



Todo parecía marchar bien, pero según ‘Coto’ Hernández, Yahaira Plasencia de la noche a la mañana terminó con el romance un 13 de abril, luego de regresar de su viaje a España.



“Me dijo que ya no quería salir conmigo, que quería enfocarse en su carrera porque en su entorno le habían dicho que yo no le sumaba”, revelará el modelo, agregando que le ‘dolieron mucho’ las palabras de la artista, porque estaba ‘muy ilusionado’.



EN ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

​

Por otro lado, Yahaira Plasencia aseguró que está ‘soltera, tranquila y así me voy a quedar, y esta noche estaré en ‘El artista del año’.