El Valor de la Verdad: Deysi Araujo reveló que sufrió abuso cuando tenía 13 años | VIDEO

Deysi Araujo en El Valor de la Verdad: La vedette reveló que sufrió abuso sexual de su jefe cuando era menor de edad y era explotada laboralmente en un restaurante.



La exnovia de la Copa América relató entre lágrimas que fue abusada por un hombre de 43 años cuando tenía 13 años y laboraba como ayudante de cocina.



Deysi Araujo indicó que no denunció al violador porque estaba sola en Lima y no tenía quién la ayude, aunque ahora quisiera delatarlo pese a que el restaurante ya no existe.



Deysi Araujo contó que fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. (Video: Latina)